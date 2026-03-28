Danes v razprodani Planici dve tekmi, že navsezgodaj Slovenci za stopničke

V petek smo se bali, da bo veter odpihnil planiške polete, a smo dobili sanjski razplet: zmago Domna Prevca in svetovni rekord Nike Prevc . Sobota pa pod Poncami prinaša dve tekmi: dopoldne moško ekipno in popoldne še prvo žensko na letalnici bratov Gorišek. Tekma s slovensko reprezentanco v postavi se začne ob 9.30 (poskusna serija ob 8.30).

Skakaklec 1. serija 2. serija Rok Oblak (Slo) Timi Zajc (Slo) Anže Lanišek (Slo) Domen Prevc (Slo)

Sobota je na finalu svetovnega pokala smučarjev skakalcev že tradicionalno dan za ekipno tekmo. Letelo bo osem reprezentanc, Slovenci kot sedmi. Robert Hrgota je v ekipo imenoval Roka Oblaka, Timija Zajca, Anžeta Laniška in Domna Prevca. Slovenski orli bodo v boju vsaj za stopničke, zmaga pa bo težje dosegljiva. Če pogledamo razplet petkove posamične tekme, ki jo je sicer dobil Prevc, najdemo med najboljših 23 kar pet Avstrijcev. Kljub grdemu padcu v petek naj bi letel tudi Stephan Embacher. Sicer je imela tudi Slovenija tri skakalce med najboljših 20: ob zmagovalcu Prevcu še Laniška na sedmem in Zajca na 19. mestu.

Slovenija je v enaki zasedbi januarja nastopila na tekmi svetovnega prvenstva v poletih – a vemo, kako se je razpletlo. Pobegle smuči Domna Prevca so Slov

Sobotni tekmi sta razprodani

Organizatorji poletov v Planici so sporočili, da so za sobotni dan razprodali vse vstopnice. Ob tem pozivajo, naj ljudje v dolino pod Poncami nikar ne hodijo brez vstopnic. Vstopnice za nedeljski finale sezone pa so še na voljo, so še sporočili.

Smučarski poleti, Planica, ekipna tekma (m):