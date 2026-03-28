Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
28. 3. 2026,
6.00

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Timi Zajc Timi Zajc Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Planica Planica Domen Prevc Domen Prevc smučarski poleti smučarski skoki

Sobota, 28. 3. 2026, 6.00

1 minuta

Smučarski poleti, Planica, ekipna tekma (m)

Danes v razprodani Planici dve tekmi, že navsezgodaj Slovenci za stopničke

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Domen Prevc Planica | Domen Prevc | Foto Guliverimage

Domen Prevc

Foto: Guliverimage

V petek smo se bali, da bo veter odpihnil planiške polete, a smo dobili sanjski razplet: zmago Domna Prevca in svetovni rekord Nike Prevc. Sobota pa pod Poncami prinaša dve tekmi: dopoldne moško ekipno in popoldne še prvo žensko na letalnici bratov Gorišek. Tekma s slovensko reprezentanco v postavi se začne ob 9.30 (poskusna serija ob 8.30).

Planica Domen Prevc
Skakaklec 1. serija 2. serija
Rok Oblak (Slo)
Timi Zajc (Slo)
Anže Lanišek (Slo)
Domen Prevc (Slo)

Sobota je na finalu svetovnega pokala smučarjev skakalcev že tradicionalno dan za ekipno tekmo. Letelo bo osem reprezentanc, Slovenci kot sedmi. Robert Hrgota je v ekipo imenoval Roka Oblaka, Timija Zajca, Anžeta Laniška in Domna Prevca. Slovenski orli bodo v boju vsaj za stopničke, zmaga pa bo težje dosegljiva. Če pogledamo razplet petkove posamične tekme, ki jo je sicer dobil Prevc, najdemo med najboljših 23 kar pet Avstrijcev. Kljub grdemu padcu v petek naj bi letel tudi Stephan Embacher. Sicer je imela tudi Slovenija tri skakalce med najboljših 20: ob zmagovalcu Prevcu še Laniška na sedmem in Zajca na 19. mestu.

Slovenija je v enaki zasedbi januarja nastopila na tekmi svetovnega prvenstva v poletih – a vemo, kako se je razpletlo. Pobegle smuči Domna Prevca so Slov

Domen Prevc Anže Lanišek
Sobotni tekmi sta razprodani

Organizatorji poletov v Planici so sporočili, da so za sobotni dan razprodali vse vstopnice. Ob tem pozivajo, naj ljudje v dolino pod Poncami nikar ne hodijo brez vstopnic. Vstopnice za nedeljski finale sezone pa so še na voljo, so še sporočili.

Smučarski poleti, Planica, ekipna tekma (m):

Timi Zajc Timi Zajc Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Planica Planica Domen Prevc Domen Prevc smučarski poleti smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.