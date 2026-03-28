Slovenska nogometna reprezentanca bo v leto 2026 zakorakala s številnimi spremembami. To bo storila na veličastnem objektu, pred več kot 60 tisoč gledalci na modernem stadionu v Budimpešti. Na podobnih je vajen v Angliji nastopati Jaka Bijol, zdaj pa bo na delu na Madžarskem, kjer bo opravljal odgovorno nalogo v državnem dresu in skušal olepšati debi Boštjanu Cesarju.

Ne igra se vsak dan na objektu, ki bo letos gostil finale lige prvakov in predstavlja športni ponos Madžarske. Puškaš Arena je s svojo lepoto navdušila tudi Jako Bijola. "Igrišče je čudovito, čaka nas zelo lepa kulisa. Stadion bo poln, tako da nas čaka velik izziv. To je velika arena, bomo pa glede vzdušja videli, ali bo občinstvo navijalo ali ne. Je pa stadion res vrhunski. Danes (to je dejal na novinarski konferenci v petek, op. p.) ga lahko občudujemo, jutri pa bo to nekaj drugega. Ko sodnik enkrat označi začetek tekme, se osredotočimo na svoje delo," je pojasnil 27-letni Korošec, ko se je v petek družil s predstavniki medijev v Budimpešti.

Mogočna Puškaš Arena bo čez dva meseca gostila tudi finale lige prvakov. Foto: R. P.

"Dobro vemo, kaj je treba narediti. Igramo proti kakovostni reprezentanci, ta teden pa smo se dobro pripravljali. Na igrišče bomo skušali implementirati čim več stvari, ki smo jih trenirali, vsekakor pa bo pomemben tudi rezultat. Na vsaki tekmi želimo zmagati," ne skriva cilja, da bi jo Slovenija zagodla sosedi.

Slovenija mora biti še bolj pogumna

Danes bo dočakal jubilejni 70. nastop v državnem dresu. Je na dobri poti, da ponovi dosežek selektorja Boštjana Cesarja in ujame "stotico". Foto: Aleš Fevžer Na pripravah na Gorenjskem je prišel do zaključka, da bo skušala slovenska izbrana vrsta pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja prikazati pogumnejšo igro, kot jo je v zadnjem obdobju pod taktirko Matjaža Keka, ko so se Sloveniji ponesrečili nastopi v kvalifikacijah za SP 2026.

"Moramo biti bolj pogumni. Z žogo in brez. Moramo si več upati, tako v napadu kot tudi obrambi, bolj pritisniti na tekmeca. Seveda pa moramo igrati tudi po pameti. A takšne so želje za prihodnost," želi v prihodnje na zelenicah gledati še odločnejšo in pogumnejšo Slovenijo. Na zadnjih nastopih je pogrešala zlasti zadetke, že proti Madžarski pa se bo skušala, čeprav bo pogrešala najdražjega slovenskega nogometaša Benjamina Šeška, predstaviti v boljši luči.

Selektorja Cesarja pozna Bijol zelo dobro. Zaveda se, da daje vselej vse od sebe in pušča srce za reprezentanco, zato bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da upoštevajo njegove zahteve. "To bo prva tekma zanj. Prva tekma za selektorja je vedno nekaj posebnega. Igralci se moramo tega zavedati. Lepo je začeti to zgodbo, tudi za nas je to nek začetek," ima podobne cilje kot selektor Cesar, ki ga doživlja kot naravnega naslednika Keka.

Zahvala prejšnjemu selektorju

"Kar zadeva menjavo, ta ni bila to šok za nikogar, ampak nek naraven zaključek. Prejšnjemu selektorju se zahvaljujemo za vse, kar nam je dal v prejšnjih letih. Zahvaljujemo se mu, da nam je zaupal, a vse se enkrat konča. Selektorska funkcija je ena izmed zahtevnejših. Sedem let je dolga doba, na koncu je bila tudi uspešna, zdaj pa se začenja nova, ki bo tudi uspešna," je optimist, kar zadeva lov na nove izzive, ki jih bo naskakoval pod taktirko Cesarja, nekdanjega pomočnika Keka.

Ob odsotnosti poškodovanega Jana Oblaka bo kapetanski trak na tekmi proti Madžarski, podobno velja tudi za dvoboj s Črno goro, ki bo v torek v Podgorici, nosil Jaka Bijol. Foto: Aleš Fevžer

"Dobro se poznamo, nov selektor je prinesel veliko nove energije. Izkazuje željo, da bi bili boljši. Veselim se tekem pod njegovim vodstvom," bo skušal pomagati Sloveniji do pozitivnega rezultata že danes, ko bo na drugi strani, podprta s 60 tisoč domačih gledalcev, Madžarska, v njenih vrstah pa tudi zvezdnik angleškega prvenstva Dominik Szoboszlai. "Na madžarske posameznike se nismo kaj posebej osredotočali. Vemo, kako igrajo kot ekipa, kje so dobri, kje pa slabši in kateri so njihovi principi. So dovolj kakovostni, da te lahko kaznujejo," se zaveda, s kako zahtevnim tekmecem bo imel opravka.

"Dodatno ti gredo dlake pokonci"

Puškaš Arena, nogometni ponos Madžarske, naj bi bila danes proti Sloveniji povsem polna. Foto: R. P. Ob odsotnosti Jana Oblaka bo danes nosil kapetanski trak. To se ne bo zgodilo prvič v njegovi karieri, branilec Leeds Uniteda pa komaj čaka, da s trakom stopi na zelenico Puškaš Arene. "Vedno je lepo biti kapetan. Dodatno ti gredo dlake pokonci. A tudi ko nimam traka na roki, skušam dati vselej vse reprezentanci. Je pa biti kapetan res dodatna odgovornost. Počutiš se tako, kot da bi moral dati še nekaj več, čeprav ni vselej tako. To je težko, saj že tako daješ svoj maksimum,'' je še dodal, da ga kot kapetana čakajo dodatne naloge, saj bo moral sestaviti govor za pred tekmo. Ponavadi pride spontano. Verjame, da bo tako tudi tokrat.

Slovenija tako začenja novo zgodbo, cilj v bližnji prihodnosti pa je znan. "Cilj je nastopiti na Euru 2028. Želimo biti tam, nastopiti tako kot na prejšnjem. To je naš največji cilj. Poleg tistega, da se izboljšamo," je povedal.

Spomini na Euro 2024 v Nemčiji so nepozabni, s pomočjo tako impresivnega stadiona, kot je Puškaš Arena v Budimpešti, bi lahko spomini na takratne nepozabne predstave Slovenije v novi preobleki oživeli tudi danes. To bo peta tekma med Madžarsko in Slovenijo, za zdaj je šlo bolje Slovencem. Začelo se bo ob 18. uri.