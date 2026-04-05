Cedevita Olimpija po izenačenem zaključku izgubila, a si kljub temu zagotovila končnico

Košarkarji Cedevite Olimpije so v šestem krogu lige za prvaka na zahtevnem gostovanju pri Dubaju Klemna Prepeliča izgubili s 84:89. To je šesti zaporedni poraz ljubljanske zasedbe. A kljub porazu so zmaji dva kroga pred koncem potrdili končnico, saj je Igokea izgubila s Crveno zvezdo. Krka se bo v ponedeljek mudila pri Megi. V sedmem krogu v okviru skupine za obstanek se je Perspektiva Ilirija v sredo v Hali Tivoli pomerila s Splitom Zorana Dragića in slavila zmago z 98:84. Budućnost je v nedeljskem derbiju premagala Partizan.

Ljubljanska zasedba je doživela že šesti poraz v nizu. Po dveh porazih proti romunski Cluj-Napoci je praznih rok ostala tudi proti srbskemu Partizanu in bosanski Igokei, v četrtfinalu evropskega pokala pa tudi proti Bourg-en-Bressu. Po skupno desetem porazu v regionalnem tekmovanju je na šestem mestu v svoji skupini za prvaka.

Prva polovica tekme je minila v povsem enakovredni predstavi. Ljubljančani so v končnici prve četrtine dvakrat povedli za pet točk (20:15 in 23:18), do konca polčasa pa se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. Sarajevski gostitelji iz Dubaja so se na veliki odmor podali s tremi točkami prednosti, potem ko je s polovice igrišča zadel Awudu Abass.

V tretji četrtini je v prestolnici BiH zagospodarila zasedba iz Združenih arabskih emiratov in povedla za 15 točk (67:52 in 69:54). Izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića so v 33. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v točkah (67:74), tri minute kasneje pa se približali na -5 (75:80).

Foto: Dubai Basketball

V razburljivi končnici so Ljubljančani po trojki Alekseja Nikolića v 38. minuti znižali na 80:84, nato pa je isti igralec zadel še oba prosta meta za 82:84. Poldrugo minuto pred koncem je Umoja Gibson izenačil na 84:84, v končnici pa so se po delnem izidu 5:0 zmage le veselili začasni gostitelji iz Sarajeva.

V ljubljanski zasedbi sta bila najučinkovitejša Matthew Hurt z 20 in Umoja Gibson s 17 točkami. Slednji je prispeval še osem asistenc.

"Zadovoljen sem z našo predstavo. Utrujenost, ki se je kazala na zadnjih nekaj tekmah, tokrat ni bila opazna. Imeli smo teden dni za počitek in kakovostne treninge, kar se je poznalo na igri. Pokazali smo pravi karakter in se borili do samega konca. Ob zaključku tekme smo bili znova priča nekaterim nepričakovanim odločitvam, vendar tega ne bi posebej komentiral," je v klubski mikrofon dejal glavni trener Zvezdan Mitrović.

Navkljub porazu v Sarajevu pa je po večernem porazu Igokee proti Crveni zvezdi postalo jasno, da so dva kroga pred koncem drugega dela sezone tudi uradno zagotovili mesto v končnici tekmovanja. Naslednja tekma Olimpijo čaka 12. aprila, ko bo v Stožicah gostila Partizan.

Pomembna zmaga Ilirije proti Dragiću

Perspektiva Ilirija se je po porazu v slovenskem obračunu s Krko v prejšnjem krogu hitro vrnila na zmagovalno pot. V Stožicah je še drugič v tej sezoni premagala Split z 98:84.

Ilirija je v Stožicah obračunala s Splitom Zorana Dragića. Foto: Perspektiva Ilirija/Filip Barbalić

Ljubljančani so se z deveto zmago dokončno otresli skrbi izpada, hkrati pa imajo tri kroge pred koncem še vse možnosti za drugo mesto v skupini za obstanek, ki vodi v razigravanje za četrtfinale.

Perspektiva Ilirija bo tudi naslednji dve tekmi igrala doma, najprej 13. aprila z Borcem in nato 21. 4. s Studentskim centrom, skupinski del pa bo končala v Beogradu pri FMP.

Varovanci trenerja Stipeta Modrića so tekmeca, ki je prvi kandidat za izpad iz lige Aba, nadigrali v drugem polčasu. Tretjo četrtino so dobili s 23:14, z razpoloženima Timom Tomažičem (28 točk, 10 skokov, indeks 33) in Markom Padjenom (21 točk, 8 podaj, 5 skokov, indeks 30) pa so prednost v zadnjih desetih minutah zlahka zadržali.

Ilirija je sicer nastopila brez prvega organizatorja igre Wendella Greena, v postavo pa se je vrnil kapetan Edo Murić, ki je v 17 minutah na parketu zbral 3 točke in 4 skoke. Najboljši strelec Splita je bil Teyvon Myers z 19 točkami, Zoran Dragić pa je v dobrih 14 minutah zbral tri točke, dva skoka, asistenco in dve blokadi.

