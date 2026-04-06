Krka tudi s Heliosom opravila zanesljivo, do nove zmage tudi Šenčur in Ilirija

S srečanjem med Krko in Heliosom se je sredi tedna začel 22. krog lige OTP banka. Novomeščani so potrdili vlogo favorita in Domžalčane premagali s 102:81. V petek je Ilirija na gostovanju v Laškem zmagala z 80:71, v soboto pa je Šenčur z zmago nad Triglavom na drugem mestu prehitel Ilirijo. Šentjur je do zmage prišel pri zadnjem moštvu Terme Olimia. Košarkarji Hopsov Polzele so na praznični ponedeljek po podaljšku premagali Rogaško z 99:94, košarkarji Perspektive Ilirije pa so v zaostali tekmi 19. kroga s 96:64 premagali Šentjur.

Krka je upravičila vlogo favorita v derbiju zgornjega dela lige OTP banka in hkrati prvi tekmi 22. kroga. Z 21 točkami razlike je premagala Kansai Helios in se mu tako oddolžila za edini poraz v državnem prvenstvu v tej sezoni.

Domžalčani, ki so sredi decembra v dvorani Marof slavili za pet točk, so doživeli deveti poraz oziroma šestega na gostovanjih (5-6) in ostajajo trdno na četrtem mestu razpredelnice. Novomeščani so vodilno pozicijo v državnem prvenstvu potrdili že v prvih dvajsetih minutah, v katerih so vodili z 19 točkami naskoka prednosti.

Krka je znova prikazala ekipno predstavo, saj je šest igralcev zadelo vsaj dve trojki - skupno jih je Krka zadela kar 17, pet pa jih je imelo dvomestno število točk. Po 14 sta jih dosegla Jan Rebec in Urban Oman, ki sta zadela po štiri trojke. Na drugi strani je 14 točk zbral Mark Morano Mahmutovič.

Ilirija je premagala Laščane. Foto: Filip Barbalić

Dvoboj med Laškim in drugo Ilirijo se sprva ni odvijal glede na položaj na lestvici, saj so bile tri četrtine povsem izenačene. V zadnjih deset minut so gosti krenili z dvema točkama naskoka, nato pa vendarle stopili na plin in počasi napravili razliko.

Po polovici zadnjega dela so povedli za deset točk, prednost pa zanesljivo zadržali do konca.

Pri gostih sta po 15 točk dosegla Tim Tomažič in Robert Jurković, po 13 pa Petar Popović in Luka Kureš, za domače, ki so s klopi dosegli le pet točk, pa je 20 točk in 10 asistenc prispeval Nigel Scantlebury (7/23 iz igre), z 19 in 18 točkami pa sta mu sledila Emir Krajinić (9 skokov) in Filip Horvat.

Hopsi iz Polzele po podaljšku ugnali Rogaško

Potem ko sta si ekipi v prvih dveh obračunih v tej sezoni razdelili izkupiček, so tretji dvoboj po podaljšku dobili Hopsi. V domači dvorani so Rogaško premagali z 99:94. Moštvi sta zdaj izenačeni pri izkupičku 7-15 (31,9%), kar pomeni, da sta od Term Olimia oz. zadnjega mesta, ki vodi v 2. SKL, oddaljeni tri zmage.

Hopsi so imeli zmago praktično že v žepu, saj so sredi tretje četrtine vodili z 68:44, na začetku zadnje četrtine pa z 79:65. A varovanci trenerja Damjana Novakovića se niso predali in z delnim izidom 18:1 v 39. minuti povedli s 83:80. V zaključku rednega dela so Polzeljani, ki so zadeli 19 trojk iz 37 poskusov (51%), izvlekli podaljšek ter nato vendarle prišli do dveh točk.

Po statističnem indeksu je bil najboljši pri Hopsih Dino Murić s 15 točkami in 13 skoki (indeks 22). Devetnajst točk, vse v prvem polčasu, je dosegel Kameron Hobbs, Nik Urbanija jih je zbral 16 (trojke 4:7), 15 pa jih je imel tudi Žiga Fifolt (7 skokov). Pri Rogaški je Tadej Colnarič vknjižil 16 točk in 10 skokov, Yaw Obeng-Mensah pa 17 točk in 7 skokov.

Hopsi bodo v naslednjem krogu 11. aprila gostovali v Domžalah, Rogaško pa 13. aprila doma čaka lokalni obračun s Termami Olimia.

Liga OTP banka, 22. krog Sreda, 1. april

Krka : Kansai Helios Domžale 102:81 (31:20, 55:43, 81:64) Petek, 3. april:

Zlatorog Laško : Perspektiva Ilirija 71:80 (20:20, 40:41, 59:61) Sobota, 4. april:

ECE Triglav : GGD Šenčur 62:72 (18:15, 38:28, 51:49) Terme Olimia : Šentjur 63:82 (17:28, 30:51, 54:69) Ponedeljek, 6. april:

Hopsi Polzela : Rogaška 99:94 (28:15, 49:35, 73:58, 84:84)



Zaostala tekma 19. kroga:

Perspektiva Ilirija : Šentjur 96:64 (21:16, 45:33, 68:43)

Lestvica: