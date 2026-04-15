Sreda, 15. 4. 2026, 10.25
Liga OTP banka, 24. krog
Krka v Šentjurju
Z obračunom Šentjurja in Krke se bo danes začel 24. krog košarkarske lige OTP banka. V četrtek bo Ilirija gostila Helios. Dve tekmi bosta na sporedu v soboto, Šenčur se bo pomeril s Hopsi, Rogaška pa s Triglavom. V ponedeljek bo Zlatorog gostoval pri Podčetrtku.
Sreda, 15. april:
17.00 Šentjur - Krka
Četrtek, 16. april:
18.00 Ilirija - Kansai Helios Domžale
Sobota, 18. april:
17.30 Šenčur - Hopsi Polzela
19.30 Rogaška - Triglav Kranj
Ponedeljek, 20. april:
17.30 Podčetrtek - Zlatorog Laško