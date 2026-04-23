To so stvari, ki privabijo kače na vaše dvorišče. Takoj se jih znebite.

Z nastopom toplejših dni na plano prilezejo kače. Strokovnjaki svetujejo, da jo, če naletite nanjo, opazujete z varne razdalje in počakate, da zapusti območje. Če je potrebno posredovanje, pa pokličite pomoč - v Sloveniji je na voljo Kačofon , predstavniki katerega bodo kačo ujeli, in jo izpustili na varno mesto v naravi. Čeprav se kače običajno bojijo ljudi in se jih izogibajo, obstaja nekaj stvari, ki jih privabijo v našo bližino.

Toplejše in bolj vlažno vreme je kače spravilo iz njihovih zimskih skrivališč. Da bi našle hrano, pogosto končajo v bližini hiš in na dvoriščih, kjer zaradi ugodnih razmer zlahka najdejo svoj najljubši plen - glodavce, jajčeca, žuželke, črve ...

Ko se prebudijo iz zimskega spanja, so kače nekoliko počasnejše, zato jih je v tem letnem času lažje opaziti. Sončijo se, da dvignejo telesno temperaturo. Kače se izogibajo stiku z ljudmi. Zaznavajo vibracije v tleh in se pred prihodom človeka običajno zatečejo v zavetje.

Kaj privlači kače k ​​ljudem?

A vendarle obstaja nekaj stvari, ki kače privlačijo in zaradi katerih se zatečejo k ljudem. Krmilnice za ptice s semeni same po sebi ne privabljajo kač, so pa ptičja jajca, pa tudi majhni glodavci, ki pridejo iskat raztresena semena iz krmilnice, priljubljena hrana kač. Zato je krmilnice treba obesiti čim dlje od doma, jih redno čistiti ter jih postavljati le pozimi, ko jih ptice najbolj potrebujejo, kače pa so takrat najmanj aktivne.

Poleg tega, da kače vstopijo na dvorišče, da bi našle hrano, pogosto iščejo tudi vodo. Tobogani, igrače in avtomobilske pnevmatike na tleh lahko zbirajo deževnico, ki jo kače iščejo za hidracijo. Fontane in ribniki privabljajo žabe, ki so prav tako priljubljena hrana za kače.

Prostori pod dvignjenimi verandami so odlična gnezdišča za kače, saj nudijo zavetje, so temni in vlažni, tla pod verando pa so pogosto bogata z žuželkami, ki so za kačo okusen prigrizek.

Tudi listje, zbrano v kupu, je idealno skrivališče za kače, od koder se lahko kamuflirajo in zalezujejo svoj plen. Enako velja za kamenje, kamnite zidove in mavčne plošče, pa tudi za zložena drva. Poleg tega, da lahko v miru zalezujejo plen, se lahko tudi skrijejo pred vremenom in plenilci.