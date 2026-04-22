"Če bi bil Rus, bi jutri napadel Evropo"

Nemški vojaški strokovnjak Carlo Masala je marca 2025 objavil knjigo Če Rusija zmaga (januarja 2026 je izšel tudi angleški prevod), v katerem opisuje morebitni scenarij ruskega napada na Nato. Ta napad se zgodi v knjigi leta 2028. Glede na zadnje dogodke (vojna v Iranu, spor med Donaldom Trumpom in evropskimi članicami Nata) pa Masala zdaj pravi, da če bi bil Rus, ne bi čakal in bi že jutri napadel Evropo oziroma preizkusil Nato.

"Če bi bil Rus, bi jutri preizkusil Nato. Ameriške sile so zvezane na Bližnjem vzhodu. Trump odkrito omalovažuje Nato. Evropa še zdaleč ni pripravljena na samostojno vojno. Česar si med pisanjem res nisem mogel predstavljati, je bilo, koliko bo Trump pomagal Rusom. Danski je grozil z aneksijo Grenlandije. Odkrito je dejal, da ne bo nikomur priskočil na pomoč. Zakaj torej (Rusi, op. p.) ne bi preizkusili zahodne odločnosti zdaj," se je v intervjuju za bruseljski medij Euobserver spraševal Carlo Masala.

Kakšna bo povojna Ukrajina?

V svoji knjigi Masala tudi piše o scenariju, po katerem Ukrajina po mirovnem sporazumu ne postane poškodovana, a močna država z zmožno vojsko, temveč se sesede v kaos. Na novinarsko vprašanje, ali je to še vedno njegov scenarij za Ukrajino, je Masala odgovoril, da se ni spremenilo nič bistvenega.

"Po nekaterih anketah približno deset milijonov Ukrajincev ne vidi svoje prihodnosti v Ukrajini. Predvidevam, da so to večinoma mladi ljudje. To je katastrofa za državo. V Ukrajini so notranji spori, kar je povsem naravno, in so postali vidni na primer po neuspeli ofenzivi poleti 2023. Verjetnost, da bo prevladal politični kaos, je še vedno velika."

Bi brez evropskega denarja Ukrajina propadla?

Za evropsko posojilo Ukrajini v višini 90 milijard evrov nemški vojaški strokovnjak pravi, da je to denar za vsakodnevno delovanje in da bi brez njega Ukrajina maja prenehala delovati.

Masala trdi, da samo podpora EU ne bo dovolj za razvoj Ukrajine in njeno blaginjo. Pri tem opozarja, da v Estonijo zaradi ugibanj o morebitnem ruskem napadu na obmejno mesto Narva že dve leti ni skoraj nič neposrednih tujih naložb.

Estonija nima tujih vlaganj, čeprav je v Natu

Če že v Estonijo, ki je članica Nata, ni vlaganj tujega kapitala, koliko bodo vlagatelji sploh pripravljeni vlagati v Ukrajino, če ta po morebitnem miru ne bo prejela resnično znatnih varnostnih jamstev.

Pri tem opozarja, da ni veliko jamstev, močnejših od članstva v Natu, Ukrajina pa bo od Zahoda dobila le slabše ponudbe. Zato meni, da je prihodnost povojne Ukrajine negotova.

Evropa je spremenila odnos do Trumpa

Masala ugotavlja, da so evropske države v primeru Irana ubrale novo pot. Do zdaj so se, kadarkoli je bilo mogoče, predvsem trudile ohraniti pozornost Donalda Trumpa in se z njim v nedogled pogovarjati. To so počele zaradi Ukrajine, zaradi Grenlandije in zaradi strahu, da bo Trump stekel k Rusom s kakšno ponudbo.

Nenehno so tolažili Trumpa in ga nekako zaposlovali. "Ker je ravnanje z njim kot ravnanje s petletnim fantom: obrneš se in morda počne, kdo ve kaj. Zdaj se je Evropa prvič odkrito uprla Trumpu. /…/ Vendar se morate pripraviti na posledice, ki jih bo to prineslo," pojasnjuje Masala.

Posledice spora med Trumpom in Evropo

Ena od posledic evropskega upora Trumpu bi bil lahko konec dobav orožja Ukrajini in dejanski konec Nata. "Tako pač je s Trumpom. In Evropa, mislim, ni pripravljena na nič od tega," je še dejal Masala.