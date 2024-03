"To je strateška katastrofa za Putina"

Švedska in Finska sta bili v času hladne vojne in še desetletja po njenem koncu nevtralni državi. Ruski napad na Ukrajino pa je državi spodbudil k članstvu v Natu. Ruski predsednik Vladimir Putin zdaj poskuša obe državi prestrašiti s svojimi izjavami.

Finska se je Natu pridružila že spomladi 2023, Švedska pa (zaradi turškega in madžarskega oviranja) šele februarja letos. Vladimirju Putinu to več kot očitno ni všeč. Trdi, da bo članstvo obema državama prineslo le slabe stvari.

Putinova svarila Finski in Švedski

"To je absolutno nesmiseln korak z vidika zaščite lastnih nacionalnih interesov," je dejal ruski predsednik v intervjuju za rusko državno tiskovno agencijo Ria Novosti in državno televizijo Rosija-1.

Putin je še poudaril, da Rusija pred tem na meji s Finsko ni imela ruskih vojakov. "Zdaj bodo tam. Tam ni bilo sistemov za uničevanje, zdaj jih selijo tja." Ni vam treba biti vojaški strokovnjak, da razumete grožnjo, piše nemški medij Focus.

Putin poskuša prestrašiti finsko in švedsko javnost

Nemški vojaški strokovnjak Ralph Thiele je v intervjuju za omenjeni nemški medij o Putinovih izjavah dejal: "To je cinično govorjenje, katerega namen je vznemiriti ljudi v obeh državah."

Finska, ki se je v preteklosti že vojskovala s Sovjetsko zvezo v času druge svetovne vojne, se je že v času nevtralnosti po drugi svetovni vojni desetletja pripravljala na spopad z veliko vzhodno sosedo. Ima dobro izurjeno in sodobno opremljeno vojsko, ki lahko v času vsesplošnega vpoklica po nekaterih ocenah naraste celo do skoraj 900 tisoč vojakov. Na fotografiji: finski vojak na vojaških vajah. Foto: Guliverimage

Finska ima z Rusijo mejo, ki je dolga 1.344 kilometrov. Zdaj, ko je ta država članica Nata, Putin nima več tamponskega območja med Rusijo in Zahodom oziroma Natom.

Baltsko morje je postalo Natovo morje

"V nasprotju s preteklostjo mora Rusija zdaj pričakovati, da bodo članice Nata nudile Finski veliko podporo. To bistveno spremeni strateško računico – to je pravzaprav strateška katastrofa za Putina," je prepričan Thiele.

Poleg tega je Baltsko morje s pristopom Švedske dejansko postalo Natovo morje. Thiele je še povedal, da ni res, da ruska vojska pred tem ni bila prisotna na meji s Finsko. Še več, Rusija je s svojimi letali in podmornicami kršila finsko in švedsko suverenost v zraku in na morju.

Finci so se že v preteklosti pripravljali na vojno z Rusijo

Tudi Charly Salonius-Pasternak, vojaški strokovnjak s Finskega inštituta za mednarodne zadeve, je za nemški Süddeutschen Zeitung dejal, da so laži, da pred tem ni bilo ruske vojske na meji s Finsko. Rusija ima svoje vojaško oporišče v kraju Alakurtti, ki je petdeset kilometrov oddaljen od meje s Finsko.

Z vstopom Švedske in Finske v Nato je Baltsko morje dobesedno postalo Natovo morje. Če odštejemo Rusijo (Kaliningrajsko enklavo in območje okoli Sankt Peterburga), so vse države ob Baltskem morju zdaj članice Nata. Na fotografiji: ladja švedske vojaške mornarice. Foto: Reuters

Finska je bila že pred vstopom v Nato dobro pripravljena na vojno z Rusijo. Po anketah je osemdeset odstotkov Fincev pripravljenih prijeti za orožje v primeru ruskega napada. Finska vojska ima že zdaj pod orožjem 30 tisoč vojakov, od tega je 21 tisoč vojaških obveznikov.

Vsesplošni vpoklic v primeru ruskega napada

V primeru ruskega napada pa bi država vpoklicala tudi rezerviste. Rezervistev je 280 tisoč. V primeru vsesplošnega vpoklica pa bi po Thielovih navedbah državo branilo skoraj 900 tisoč Fincev (država šteje nekaj več kot 5,5 milijona prebivalcev).

Švedska je trenutno manj pripravljena na spopad z Rusijo. Ima okoli 25 tisoč aktivnih vojakov in okoli 21 tisoč pripadnikov teritorialne obrambe, ki so deloma profesionalni vojaki. Stockholm načrtuje hitro povečanje števila vojakov na sto tisoč.

Švedska bo okrepila svojo vojaško letalstvo

Švedska bo tudi okrepila svoje vojaško letalstvo (trenutno ima okoli 70 večnamenskih bojnih letal). Ta država ima na voljo tudi sodobne patruljne čolne in podmornice. Obe nordijski državi imata tudi pomembno geostrateško lego.