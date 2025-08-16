Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
16. 8. 2025,
8.21

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Aljaska Melania Trump Donald Trump Vladimir Putin

Sobota, 16. 8. 2025, 8.21

10 minut

Trump je Putinu predal Melanijino pismo

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Putin - Trump, Aljaska | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski predal pismo žene Melanie glede med vojno ugrabljenih ukrajinskih otrok.

Prva dama ZDA Melania Trump se srečanja na Aljaski ni udeležila, je pa na Vladimirja Putina naslovila pismo, ki naj bi med drugim govorilo o ugrabljenih ukrajinskih otrocih, so sporočili iz Bele hiše.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC.

Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika.

Putin na Aljaski obiskal grobove sovjetskih vojakov

Putin je medtem pred odhodom z Aljaske v največjem mestu te ameriške zvezne države položil cvetje na grobove sovjetskih vojakov, ki so življenje izgubili med prevozom ameriških letal v domovino v času druge svetovne vojne.

Putin - Trump, Aljaska | Foto: Reuters Foto: Reuters

Donaldu Trumpu se je tudi zahvalil za dobro vzdrževanje pokopališča Fort Richardson, kjer so vojaki pokopani. Kot je dejal, lahko spomin na boj proti skupnim sovražnikom pomaga pri ponovnem vzpostavljanju stikov med stranema v trenutnih razmerah.

Poleg tega se je srečal tudi s tamkajšnjim nadškofom ruske pravoslavne cerkve Aleksejem. Aljaska je bila namreč v preteklosti ruska kolonija, nakar jo je car Aleksander II. leta 1867 prodal ZDA.

Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski
Novice Srečanje Trumpa in Putina končano, na novinarska vprašanja nista odgovarjala
Aljaska Melania Trump Donald Trump Vladimir Putin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.