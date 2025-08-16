Trump je Putinu predal Melanijino pismo

Ameriški predsednik Donald Trump je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu na srečanju na Aljaski predal pismo žene Melanie glede med vojno ugrabljenih ukrajinskih otrok.

Prva dama ZDA Melania Trump se srečanja na Aljaski ni udeležila, je pa na Vladimirja Putina naslovila pismo, ki naj bi med drugim govorilo o ugrabljenih ukrajinskih otrocih, so sporočili iz Bele hiše.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC.

Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika.

Putin na Aljaski obiskal grobove sovjetskih vojakov

Putin je medtem pred odhodom z Aljaske v največjem mestu te ameriške zvezne države položil cvetje na grobove sovjetskih vojakov, ki so življenje izgubili med prevozom ameriških letal v domovino v času druge svetovne vojne.

Foto: Reuters

Donaldu Trumpu se je tudi zahvalil za dobro vzdrževanje pokopališča Fort Richardson, kjer so vojaki pokopani. Kot je dejal, lahko spomin na boj proti skupnim sovražnikom pomaga pri ponovnem vzpostavljanju stikov med stranema v trenutnih razmerah.

Poleg tega se je srečal tudi s tamkajšnjim nadškofom ruske pravoslavne cerkve Aleksejem. Aljaska je bila namreč v preteklosti ruska kolonija, nakar jo je car Aleksander II. leta 1867 prodal ZDA.