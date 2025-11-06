Incident v Beli hiši: Trumpov gost se je zgrudil na tla #video

Med tiskovno konferenco v Beli hiši, na kateri so ameriški predsednik Donald Trump in predstavniki ameriških farmacevtskih družb govorili o znižanju cen zdravil za zniževanje telesne teže, se je eden od predsednikovih gostov zgrudil sredi ovalne pisarne.

S starejšim moškim, ki mu je na pomoč takoj priskočil znani televizijski zdravnik Mehmet Oz, ki ga je Donald Trump ob nastopu novega mandata sicer imenoval za upravitelja Centra zveznih zdravstvenih programov, je po navedbah Bele hiše vse v redu.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je moškega identificirala kot predstavnika ene od farmacevtskih družb, ki so bile prisotne na tiskovni konferenci o zniževanju cen zdravil za izgubo telesne teže.

Po poročanju ameriških medijev gre sicer za Gordona Finlaya, ki se je dogodka v Ovalni pisarni udeležil kot predstavnik podjetja Novo Nordisk.

Donald Trump opazuje dogajanje v Ovalni pisarni, kjer se je zgrudil eden od prisotnih na tiskovni konferenci. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je ob nadaljevanju konference dejal, da se je "gospodu nekoliko zvrtelo", a da je z njim vse v redu in da je v oskrbi zdravstvenega osebja.