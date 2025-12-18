Ameriški predsednik Donald Trump je v sinočnjem nagovoru Američanom v živo nizal dosežke svojega vladanja in obljubil, da se obetajo boljši časi, potem ko je za vse, kar je slabo, okrivil prejšnjo vlado demokrata Joeja Bidna, ki se je poslovila že 20. januarja.

V nagovoru je dejal, da bi ga več Američanov podprlo, če bi ga v živo slišali pripovedovati o vsem, kar je dosegel. Analitiki zato njegov nagovor razumejo kot poskus neposrednega prepričevanja volivcev, da jim pod njim ne gre tako slabo, kot se jim zdi, ne glede na nadaljevanje inflacije in naraščanja stopnje brezposelnosti.

Trump se sooča z upadanjem podpore

Trump se sooča z upadanjem podpore v anketah tudi glede gospodarske politike, ki je bila ključna za njegovo zmago na lanskih predsedniških volitvah.

Na splošno ga v povprečju anket konservativne spletne strani RealClear Politics podpira manj kot 44 odstotkov Američanov, nasprotuje pa mu 54 odstotkov, pri čemer v zadnjih dveh mesecih nima pozitivne podpore niti v nobeni od najbolj konservativnih anket.

Trump: Od Bidna sem nasledil zmešnjavo

V približno 20-minutnem nastopu pred kaminom in božičnima drevesoma v Beli hiši je nenehno ponavljal, da je od Bidna nasledil zmešnjavo, ki jo skuša urediti, in Američanom obljubil, da se bodo ugodne posledice njegovega največjega zakonodajnega dosežka – davčnih olajšav – začele čutiti prihodnje leto.

Novembra 2026 bodo kongresne volitve, kjer ankete trenutno napovedujejo dober rezultat demokratom, ki so že letos novembra in decembra dosegali prepričljive volilne zmage med drugim na županskih volitvah v New Yorku in Miamiju. Glavna skrb volivcev je, da je vse manj dostopno, medtem pa Trump besedo dostopnost opredeljuje kot demokratsko prevaro.

Trump: Vsak ameriški vojak bo do božiča dobil ček za 1.776 dolarjev

Trump med Američani trenutno uživa največ podpore zaradi praktično popolnega zmanjšanja nezakonitega priseljevanja, vendar pa ukrepom njegove vlade proti priseljencem, ki so že v ZDA, večina Američanov nasprotuje.

V nagovoru je med drugim napovedal, da bo vsak ameriški vojak do božiča dobil ček za 1.776 dolarjev, kar je simbolična številka, ki zaznamuje leto ustanovitve države. Za leto 2026 jim je napovedal veliko užitkov ob spremljanju svetovnega prvenstva v nogometu ter praznovanja 250. obletnice ZDA.

V nagovoru je ognjevito prepričeval Američane, da cene v času njegove vladavine padajo. Inflacija je po zadnjih dostopnih podatkih trenutno tri odstotke letno, kot je bila tudi januarja letos. Čez leto se je nekoliko znižala, vendar potem spet narasla zaradi Trumpovih carin, za katere je predsednik zatrdil, da so Ameriki navrgle večji del od 18 tisoč milijard dolarjev, kolikor jih je zagotovil državi.

"Carine. Moja najljubša beseda."

Resni analitiki o tej številki niti nočejo razpravljati, nekaj sto milijard dolarjev, kolikor jih je proračun dobil s carinami, pa so plačali ameriški uvozniki in potem potrošniki. "Carine. Moja najljubša beseda. Nihče ne more verjeti, kaj se tu dogaja. Še ni končano in napredujemo," je dejal Trump.

Američanom je zatrdil, da njegova vlada iz države preganja najhujše kriminalce, kar ni to, o čemer vsak dan poročajo mediji, ki objavljajo zgodbe o lovu na dnevne delavce in matere z otroki. Priseljence iz Somalije, ki jih je pred kratkim označil za smeti, pa je obtožil, da so prevzeli gospodarstvo Minnesote.

Napovedal je, da bo kmalu imenoval novega predsednika centralne banke Federal Reserve, ki bo močno nižal obrestne mere in znižal stroške za hipoteke, ter obljubil največjo reformo stanovanjskega trga v zgodovini ZDA in odprtje 1.600 elektrarn v prihodnjih 12 mesecih, kar naj bi, kot je dejal, odpravilo katastrofalno demokratsko inflacijo.

Glede zdravstva, zaradi katerega republikanci izgubljajo podporo med volivci v korist demokratov, pa je Trump dejal, da si demokrati prizadevajo za povišanje stroškov. Zatrdil je, da bi morali dati denar ljudem, ne zdravstvenim zavarovalnicam. Ni pojasnil, kako naj bi to delovalo, vendar je letos že ugibal, da bi Američanom razdelil po dva tisoč dolarjev, da si zagotovijo zdravstveno zavarovanje, kar sicer ni niti polovica zneska za zdravljenje zobnega kanala.

O zunanji politiki, ki Američanov večinoma ne zanima, ni izgubljal veliko besed in niti ni omenil Venezuele, okrog katere kopiči vojaške sile. Dejal je le, da izvajajo operacije proti mamilom.