Po razkritjih v Tarči višje sodišče v nadzor nad delom ljubljanskega okrožnega sodišča

Višje sodišče bo sledilo pozivu Sodnega sveta glede nadzora ljubljanskega okrožnega sodišča po razkritjih v oddaji Tarča o delovanju sodišč v primerih, povezanih z družino Janković. "Namen nadzora je objektivna in celovita preveritev pravilnosti postopkov, ki so bili izpostavljeni v javnosti," so za STA sporočili z Višjega sodišča v Ljubljani.

V oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so decembra razkrili podrobnosti iz zahteve za sodno preiskavo, ki jo je v primerih spornih nepremičninskih poslov pripravilo tožilstvo. Po njihovem poročanju naj bi ljubljanski župan Zoran Janković, uradniki in drugi vpleteni v zameno za donacije, kuverte denarja in počitnice v prestižnih apartmajih pomagali investitorjem do gradbenih in upravnih dovoljenj ter drugih potrebnih dokumentov. Župan naj bi po ocenah tožilstva vplival tudi na odločitve upravne enote.

Tarča je razkrila tudi več podrobnosti o delovanju ljubljanskega okrožnega sodišča v primerih, povezanih z Jankovićem in njegovim sinom Damijanom. Po navedbah Tarče kazenskega postopka zoper Damijana Jankovića zaradi domnevne poslovne goljufije ni bilo, ker je zdaj že nekdanji predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik zamenjal senat, novi senat pa je v nasprotju s prvim ugodil Jankovićevim odvetnikom in primer zaključil. Nemalo vprašanj pa se je po navedbah Tarče postavilo tudi v sodnih postopkih zoper ljubljanskega župana. Ta se je do zdaj branil v osmih postopkih, ob tem pa je štiri postopke dobila ista sodnica, so med drugim navedli v Tarči.

Z medijskimi navedbami iz oddaje Tarča se je v torek seznanil Sodni svet. Predsednika višjega sodišča Antona Panjana je pozval, da v okviru svojih pristojnosti preveri pravilnost poslovanja sodne uprave ljubljanskega okrožnega sodišča v delu, ki se nanaša na očitane nepravilnosti pri dodeljevanju kazenskih zadev, in po potrebi sprejme ustrezne ukrepe.

Višje sodišče bo sledilo pozivu Sodnega sveta

Na višjem sodišču v Ljubljani so danes za STA pojasnili, da bodo sledili pozivu Sodnega sveta. Kot so zapisali, "bo predsednik višjega sodišča v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili uvedel nadzor nad poslovanjem sodne uprave okrožnega sodišča v Ljubljani v delu, ki se nanaša na dodeljevanje kazenskih zadev, kot izhaja iz očitkov iz oddaje Tarča". Namen nadzora je objektivna in celovita preveritev pravilnosti postopkov, ki so bili izpostavljeni v javnosti, so dodali.

Po pojasnilih višjega sodišča pristojnosti za izvajanje nadzora nad poslovanjem sodne uprave nižjih sodišč določa 67. člen zakona o sodiščih. Ta določa, da predsednik neposredno višjega sodišča nadzoruje opravljanje zadev sodne uprave na prvostopenjskih sodiščih. Na vprašanje, kako lahko višje sodišče ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti, pa odgovarjajo, da je to v celoti odvisno od ugotovitev nadzora, "zato o konkretnih ukrepih v tej fazi še ni mogoče govoriti".

Vrhovno sodišče odloča o tožbi razrešenega Pogačnika

Z nepravilnostmi pri delovanju ljubljanskega okrožnega sodišča pa se bo ukvarjalo tudi vrhovno sodišče. Sodni svet je namreč v začetku novembra zaradi več kršitev pravice v zvezi z dodeljevanjem zadev z mesta predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča razrešil Marjana Pogačnika. Slednji je zoper razrešitev vložil tožbo v upravnem sporu, o katerem bo odločalo vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov.

Na vrhovnem sodišču so za STA potrdili, da so Pogačnikovo tožbo prejeli, kako hitro bi lahko o njej odločali, pa za zdaj po njihovih navedbah še ni mogoče predvideti. "Senati v posameznih zadevah na vrhovnem sodišču so določeni na podlagi letnega razporeda sodnic in sodnikov vrhovnega sodišča," so navedli.

Na vprašanje, ali so zoper odločitve senata vrhovnega sodišča v upravnem sporu, ki se nanaša na razrešitev predsednika sodišča, možne pritožbe, pa so odgovorili, da je v zvezi z odločitvami vrhovnega sodišča v tovrstnih zadevah načeloma še možna vložitev ustavne pritožbe na ustavno sodišče.