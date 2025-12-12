Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Novinarska konferenca ljubljanskega župana. Zoran Janković | "Trdim, da nisem storil nič nezakonitega," je po današnjem večurnem zaslišanju pred komisijo DZ, ki ugotavlja domnevne zlorabe in nezakonitosti pri projektu C0, poudaril Janković. Odločno je zanikal tudi, da bi vplival na delo oziroma odločitve upravne enote. Pojasnil je, da je v tej zadevi na sodišču že podal svoj zagovor, ali bo uvedena sodna preiskava, pa župan ne ve. | Foto Bojan Puhek

"Trdim, da nisem storil nič nezakonitega," je po današnjem večurnem zaslišanju pred komisijo DZ, ki ugotavlja domnevne zlorabe in nezakonitosti pri projektu C0, poudaril Janković. Odločno je zanikal tudi, da bi vplival na delo oziroma odločitve upravne enote. Pojasnil je, da je v tej zadevi na sodišču že podal svoj zagovor, ali bo uvedena sodna preiskava, pa župan ne ve.

Foto: Bojan Puhek

Ljubljanski župan Zoran Janković je zavrnil očitke o domnevnem podkupovanju, ki so jih v četrtek razkrili na TV Slovenija. Vztraja, da ni delal nič nezakonitega, in odločno zanika, da bi vplival na odločitve oziroma delo upravne enote. Poudaril je, da bo na očitke odgovarjal na sodišču, ne bo pa dopustil, da bi o zadevi odločali ulica ali mediji.

V oddaji Tarča na TV Slovenija so v četrtek razkrili podrobnosti iz zahteve za sodno preiskavo, ki jo je v primerih spornih nepremičninskih poslov pripravilo tožilstvo. Po njihovem poročanju naj bi Janković, uradniki in drugi vpleteni v zameno za donacije, ovojnice z denarjem in počitnice v prestižnih apartmajih pomagali investitorjem do gradbenih in upravnih dovoljenj ter drugih potrebnih dokumentov. Župan naj bi po ocenah tožilstva vplival tudi na odločitve upravne enote.

Janković zanikal, da bi vplival na delo oziroma odločitve upravne enote

"Trdim, da nisem storil nič nezakonitega," je po današnjem večurnem zaslišanju pred komisijo DZ, ki ugotavlja domnevne zlorabe in nezakonitosti pri projektu C0, poudaril Janković. Odločno je zanikal tudi, da bi vplival na delo oziroma odločitve upravne enote. Pojasnil je, da je v tej zadevi na sodišču že podal svoj zagovor, ali bo uvedena sodna preiskava, pa župan ne ve.

Vsebine oddaje ni želel komentirati, ga pa čudi, da ga je tožilstvo postavilo na prvo mesto med več osumljenimi, potem ko je bil po njegovih trditvah v fazi policijske preiskave na 16. mestu. S tem je, kot je ocenil, "celotna zgodba bolj zanimiva".

Janković poudarja, da se sodišča ni nikoli izogibal

Župan je še poudaril, da se sodišča nikoli ni izogibal. "Sodišče je mesto, kjer lahko dosežem pravico, sicer odloča ulica," je izpostavil in dodal, da ne bo dopustil, da bi v tej zadevi odločali mediji.

Janković je pri preiskovalni sodnici 25. novembra odgovoril na vsebinske očitke tožilstva iz zahteve za sodno preiskavo v predkazenskem postopku, ki sledi kriminalističnim preiskavam s konca lanskega januarja. Vse očitane nepravilnosti je zanikal.

