Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
K. M., STA

Sreda,
18. 3. 2026,
10.15

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

sodišče zapor kazen napad Metelkova

Poskus uboja v Ljubljani: Alžircu pet let in tri mesece zapora

Metelkova ulica 6 | Po prepiru na Metelkovi naj bi mu sledil v kopalnico v petem nadstropju stavbe azilnega doma in ga napadel z izvijačem. | Foto Ana Kovač

Po prepiru na Metelkovi naj bi mu sledil v kopalnico v petem nadstropju stavbe azilnega doma in ga napadel z izvijačem.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v torek 33-letnega Alžirca Abdelkarima Morslija zaradi poskusa uboja tunizijskega prosilca za azil zadnji dan leta 2024 obsodil na pet let in tri mesece zapora, poročajo mediji. Tožilka Helena Zobec Dolanc je predlagala deset let zapora, obramba pa oprostilno sodbo, zato sta obe strani napovedali pritožbo.

Tožilstvo Morsliju očita, da je 31. decembra 2024 dobre pol ure pred polnočjo v azilnem domu na Kotnikovi poskušal ubiti Tunizijca. Po prepiru na Metelkovi naj bi mu sledil v kopalnico v petem nadstropju stavbe azilnega doma in ga napadel z izvijačem.

Življenje Tunizijca je bilo v nevarnosti, dejanje pa je ostalo pri poskusu le zaradi pravočasne zdravniške pomoči in nadaljnje oskrbe s šivanjem, je prepričano tožilstvo, ki obdolženega na predobravnavnem naroku ni uspelo prepričati v priznanje, za kar mu je ponudilo kazen osmih let zapora in izgon iz Slovenije za pet let.

Navajal je različne izjave 

Oškodovanec, ki po pisanju medijev trenutno prestaja zaporno kazen v Italiji, je v različnih fazah postopka dajal različne izjave, predvsem glede tega, kje naj bi ga obtoženi zabodel. Med drugim je trdil, da se je to zgodilo na Metelkovi, pozneje pa, da ga je Alžirec napadel v kopalnici azilnega doma.

Senat pod vodstvom sodnice Neve Bizjak je ocenil, da se je napad zgodil na Metelkovi, saj niso našli nobenih dokazov, da bi se zgodil v azilnem domu. Madeže krvi so namreč našli na poti do Metelkove, medtem ko v kopalnici teh ni bilo. Policisti so tam našli le krvavo majico, s katero je očitno oškodovanec skušal ustaviti krvavitev.

Senat za bistveno nižjo kazen 

Kot še dodajajo mediji, se je senat za bistveno nižjo kazen, kot jo je predlagalo tožilstvo, izrekel, ker naj bi obtoženi z žrtvijo obračunal po konfliktu, ki sta ga imela, pri čemer sodišču ni znano, kako in zakaj se je sploh zgodil. Ob tem je ljubljansko sodišče Morsliju izreklo še petletni izgon iz države po prestani zaporni kazni.

Tožilka je sicer po poročanju medijev ob torkovem izreku sodbe povedala, da je zoper Morslija vložila novo zahtevo za preiskavo zaradi povzročitve hude telesne poškodbe in nasilništva, potem ko naj bi v ljubljanskem priporu skupaj s še nekaj zaporniki pretepel enega od sopripornikov, prav tako migranta, ki je bil tam zaradi obtožb o posilstvu.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
