Ameriški spletni portal TMZ poroča, da Luka Dončić nekdanji zaročenki očita, da je dokumente za preživnino in plačilo odvetniških stroškov vložila na napačnem sodišču.

Razhod Luke Dončića in Anamarie Goltes postaja vse bolj zapleten. Ameriški spletni portal TMZ zdaj namreč poroča, da je zvezdnik Lakersov vložil dokumente, v katerih od sodišča v okrožju Los Angeles zahteva, da zavrne zahtevo Anamarie Goltes za preživnino in plačilo odvetniških stroškov, ker je bila vložena v Kaliforniji, čeprav hčerki živita v Sloveniji.

V dokumentih, do katerih je prišel TMZ Sports, Dončić prek svoje odvetnice Laure Wasser poudarja, da sam ni uradni rezident Kalifornije, prav tako ne njegovi hčerki. Navaja tudi, da je več mesecev poskušal doseči, da bi se Anamaria z otrokoma preselila v Kalifornijo, vendar je to zavrnila in se maja lani vrnila v Slovenijo. Po njegovih besedah je bila prav ta razdalja razlog za prekinitev njune zaroke.

Je Kalifornijo izbrala zaradi višjega zneska preživnine?

TMZ še navaja, da je Dončić že februarja v Sloveniji vložil zahtevo, ki obravnava skrbništvo in preživnino, še preden je Anamaria v začetku tega meseca vložila dokumente v Kaliforniji.

Trdi tudi, da že zdaj krije vse stroške hčerk, dveletne Gabriele in trimesečne Olivie, ter dodaja, da je vložitev dokumentov v Kaliforniji "jasen poskus izbire ugodnejšega sodišča", saj je ta zvezna država znana po višjih zneskih preživnin.

Ko je razdrl zaroko, je Dončić za ESPN povedal, da dela vse za srečo svojih hčera ter da se bo vedno boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše življenje.

Od sodišča zato zdaj zahteva, da zavrne vlogo njegove nekdanje partnerke v Kaliforniji, ker naj bi bila postopkovno in pravno neustrezna.

