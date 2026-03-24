Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
24. 3. 2026,
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,21

Natisni članek

Torek, 24. 3. 2026, 11.07

1 ura, 23 minut

Luka Dončić naj bi Anamarii očital, da se bori na napačnem sodišču

Anamaria Goltes | Foto Instagram

Ameriški spletni portal TMZ poroča, da Luka Dončić nekdanji zaročenki očita, da je dokumente za preživnino in plačilo odvetniških stroškov vložila na napačnem sodišču.

Razhod Luke Dončića in Anamarie Goltes postaja vse bolj zapleten. Ameriški spletni portal TMZ zdaj namreč poroča, da je zvezdnik Lakersov vložil dokumente, v katerih od sodišča v okrožju Los Angeles zahteva, da zavrne zahtevo Anamarie Goltes za preživnino in plačilo odvetniških stroškov, ker je bila vložena v Kaliforniji, čeprav hčerki živita v Sloveniji. 

V dokumentih, do katerih je prišel TMZ Sports, Dončić prek svoje odvetnice Laure Wasser poudarja, da sam ni uradni rezident Kalifornije, prav tako ne njegovi hčerki. Navaja tudi, da je več mesecev poskušal doseči, da bi se Anamaria z otrokoma preselila v Kalifornijo, vendar je to zavrnila in se maja lani vrnila v Slovenijo. Po njegovih besedah je bila prav ta razdalja razlog za prekinitev njune zaroke. 

Anamaria Goltes | Foto: Instagram & Imdb Foto: Instagram & Imdb

Je Kalifornijo izbrala zaradi višjega zneska preživnine?

TMZ še navaja, da je Dončić že februarja v Sloveniji vložil zahtevo, ki obravnava skrbništvo in preživnino, še preden je Anamaria v začetku tega meseca vložila dokumente v Kaliforniji.

Trdi tudi, da že zdaj krije vse stroške hčerk, dveletne Gabriele in trimesečne Olivie, ter dodaja, da je vložitev dokumentov v Kaliforniji "jasen poskus izbire ugodnejšega sodišča", saj je ta zvezna država znana po višjih zneskih preživnin. 

Ko je razdrl zaroko, je Dončić za ESPN povedal, da dela vse za srečo svojih hčera ter da se bo vedno boril, da bi bil z njima in jima omogočil najboljše življenje.

Od sodišča zato zdaj zahteva, da zavrne vlogo njegove nekdanje partnerke v Kaliforniji, ker naj bi bila postopkovno in pravno neustrezna. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.