Ameriško ministrstvo za obrambo je po porazu na sodišču, ki je minuli teden razveljavilo lani uvedene omejitve dostopa za novinarje in medije, ukinilo medijske pisarne znotraj Pentagona in jih preselilo v prizidek, ki ga trenutno še ni, poročajo ameriški mediji in to označujejo za kršitev sodne odločitve.

Del Pentagona, znan kot hodnik za novinarje, ki so ga desetletja uporabljali za poročanje o ameriški vojski, se bo zaprl, je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Sean Parnell. Novinarji bodo sčasoma lahko delali iz prizidka zunaj stavbe, ki bo po njegovih besedah na voljo, ko bo pripravljen. Ni pa pojasnil, kdaj naj bi se to zgodilo, poroča televizija ABC.

Združenje dopisnikov iz Pentagona je sporočilo, da gre za jasno kršitev odločitve sodišča iz prejšnjega tedna. "Sprašujemo se, zakaj se Pentagon v tako pomembnem trenutku odloča za omejevanje svoboščin tiska, ki pomagajo pri obveščanju vseh Američanov," je sporočilo združenje.

Obrambni minister Pete Hegseth se je lani odločil, da bodo lahko dopisniki iz Pentagona poročali le o uradnih informacijah, sicer bodo izgubili akreditacije. Številni mediji so zato predali akreditacije in zapustili Pentagon, ostali so večinoma le vladi naklonjeni mediji.

Časnik New York Times je vložil tudi tožbo in zvezni sodnik Paul Friedman je prejšnji teden odločil, da so bile omejitve povsem v nasprotju z ameriško ustavo. Politika Pentagona je po njegovem mnenju zasnovana tako, da izloči neželene novinarje in jih nadomesti s tistimi, ki so pripravljeni služiti vladi, kar je jasen primer nezakonite diskriminacije na podlagi stališč. Pentagonu je ukazal vrnitev akreditacij in umiritev stanja.

Parnell pa je dejal, da se ministrstvo za obrambo s sodbo ne strinja in da bo vložilo pritožbo.