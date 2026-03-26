Nov in napihan sneg sta izjemno nevarna #foto

Meja sneženja, ki se je ponoči najprej pojavila na severu na višini okoli 1.500 metrov, se je proti jutru naglo spuščala. Sneženje bo v četrtek dopoldan oslabelo, v gorah bo po napovedih do takrat padlo predvidoma od 20 do 40 centimetrov novega snega. Po prehodu hladne fronte bo zapihal močan severni veter, ki bo prenašal nov sneg in gradil nove snežne nanose na južnih straneh. Glavni nevarnosti predstavljata nov in napihan sneg.

Nevarnost je povečana predvsem v vbočenih legah in v grapah, kjer je zaradi snežnih nanosov višina novega snega večja.

Razmere so zahtevne

Poleg novega snega lahko lokalno težavo predstavljajo šibke plasti v snežni odeji, ki se nahajajo globlje v snežni odeji. Tovrstnih šibkih plasti je več na osojah nad gozdom. Ob veliki obremenitvi, ki preseže nosilnost teh plasti, se lahko sproži tudi večji plaz. Razmere so zahtevne, zato obisk visokogorja pri agenciji za okolje odsvetujejo.

Ob prejšnjem sneženju je krajevno padalo babje pšeno, ki predstavlja potencialno nevarno šibko plast. Krajevno so plasti babjega pšena debele od 5 do 10 centimetrov, lahko tudi več.

Pogled z Malega Stola (2.198 metrov) proti jugu, desno se vidi del Prešernove koče na Stolu (2.176 metrov). Foto: Hribi.net

V stari snežni odeji so plasti snega večinoma dobro povezane med seboj. Globoko pod površino se pojavlja več šibkih plasti sreža in osreženih zrn, predvsem na osojnih straneh.

Spletna kamera planina Svečica (Belška planina) – Karavanke, 1.700 metrov Foto: https://www.whatsupcams.com/

Občutna ohladitev

Vreme v gorah bo oblačno in megleno s sneženjem, ki bo najmočnejše zjutraj in dopoldne. Pihal bo močan veter severnih smeri, ki bo v sunkih lahko dosegal hitrost med 70 in 100 kilometrov na uro. Občutno se bo ohladilo.

Sredi dneva bo temperatura na 1.500 metrih okoli –4, na 2.500 pa okoli –10 stopinj Celzija. V kombinaciji z nizkimi temperaturami bo v gorah občutek mraza zelo izrazit, še sporočajo z agencije.

Kriška gora Foto: Hribi.net

V petek nov sneg

Plazovne in vremenske razmere bodo ostale zahtevne. V petek lahko pričakujemo še 5 do 15 centimetrov novega snega. Še bo pihal močan severni veter, ki bo gradil nove snežne zamete.

Stopnja nevarnosti plazov je tretja, znatna, in velja za Južne Julijske Alpe, Osrednje Julijske Alpe, Vzhodne Julijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Kamniške Alpe, Savinjske Alpe in Koroško, Zahodne Karavanke in Osrednje Karavanke.