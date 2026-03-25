Porota na sodišču v ameriški zvezni državi Nova Mehika je v torek podjetje Meta spoznala za krivo povzročanja škode duševnemu zdravju mladoletnikov in prikrivanja zavedanja o spolnem izkoriščanju otrok na njenih družbenih platformah, poročajo ameriški mediji.

Porotniki so sprejeli argument tožilstva, da je krovna družba Facebooka, Instagrama in WhatsAppa dajala prednost dobičkom pred varnostjo otrok in kršila državni zakon Nove Mehike s prikrivanjem tega, kar je vedela o spolnem izkoriščanju otrok in posledicah družbenih medijev za duševno zdravje otrok, poroča televizija ABC.

Porota je ugotovila več tisoč kršitev in Meti izrekla denarno kazen v višini 375 milijonov dolarjev (324 milijonov evrov). Podjetje pa je napovedalo pritožbo. "Trdo delamo na tem, da ljudem na naših platformah zagotovimo varnost in smo jasni glede izzivov pri identifikaciji in odstranjevanju škodljivih vsebin," so sporočili.

Tožba v Novi Mehiki je le ena od številnih podobnih, ki zadevajo družbene medije in njihov škodljiv učinek na otroke. Meta se skupaj s podjetjem YouTube sooča s podobno odločitvijo porote tudi v tožbi na zveznem sodišču v Kaliforniji, je poročala televizija ABC.

Tožbe vložilo več kot 40 zveznih držav

Proti Meti je tožbe vložilo več kot 40 zveznih držav, v Novi Mehiki pa so policisti ustvarjali lažne račune, na katerih so se predstavljali kot otroci in spremljali objave ter odgovore Mete nanje. Tožba je bila zatem vložena leta 2023, vendar je Meta zavrnila ugotovitve policije in tožilstva, da družbeni mediji povzročajo odvisnost, predvsem pri mladih.

Tehnološka podjetja, kot je Meta, so načeloma zaščitena pred kazensko odgovornostjo zaradi objav uporabnikov, vendar pa so tožilci Nove Mehike trdili, da mora Meta odgovarjati zaradi vsebin, ki so škodljive za otroke.

Po ugotovitvi porote, da je Meta kriva, se bo maja začela druga faza tožbe pred sodnikom brez porote, ki bo odločil, o tem ali bo podjetju ukazal spremembe obnašanja in naložil dodatne kazni.