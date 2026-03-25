Avtor:
STA

Sreda,
25. 3. 2026,
14.20

La Liga špansko prvenstvo Real Madrid tuja nogometna prvenstva Kylian Mbappe

Real Madrid

Zdravniki Mbappeju pregledovali napačno koleno

Kylian Mbappe | Kylian Mbappe | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iz Madrida prihaja novica iz rubrike saj ni res, pa je. Mediji v Španiji poročajo, da so klubski zdravniki Reala Madrida Kylianu Mbappeju decembra ob poškodbi pregledovali napačno koleno in s tem dodatno zapletli rehabilitacijo.

Časnika El País in Marca sta potrdila razkritje francoske televizije RMC Sport. El Pais piše, da se je zaradi napačnih diagnoz zelo podaljšalo okrevanje Kyliana Mbappeja, Marca pa dodaja, da je bil nogometaš po razkritju "ves penast od jeze". V časniku še pišejo, da so zdravniški pregledi v klubu poskrbeli za pravi kaos v načrtovanem zdravljenju.

Novico je prvi razkril francoski novinar Daniel Riolo v oddaji After Foot, ki je naravnost povedal, da so zdravniki izvedli magnetno resonanco na desnem kolenu in ne na poškodovanem levem. Uradne potrditve primera s strani vpletenih zaenkrat ni. Zadržano se je odzval tudi nogometaš: "Imel sem srečo, da sem v Parizu našel rešitev za poškodovano koleno." Dodal je, da trenutno zanesljivo ni najbolj srečen nogometaš na svetu.

Časnik El País pa trdi, da so napako zdravnikov potrdili drugi viri, ki so sodelovali v zdravstvenih postopkih in da v klubu teh trditev niso zavrnili. Mbappe se je po decembrski poškodbi marca vrnil na zelenico. Kot rezervist je vstopil na tekmah prejšnji teden proti Manchester Cityju (2:1) in v nedeljo na mestnem derbiju z Atletico Madridom (3:2). Nogometaš je svojo nalogo opravil brez bolečin.

Predvsem Francozi upajo, da bo zaigral tudi na reprezentančnih pripravljalnih tekmah za svetovno prvenstvo v četrtek proti Braziliji in v nedeljo proti Kolumbiji.

