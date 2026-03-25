Sreda, 25. 3. 2026, 10.27
Planica, preizkus letalnice
V Planici gre zares: Drinovec poletel 232 metrov, grd padec Heberleja
Planica je pripravljena na polete. Spektakel pod Poncami se je že tradicionalno začel v sredo s prvim preizkusom letalnice bratov Gorišek. Uvodni polet je pripadel domačinu Roku Tarmanu, ki se je v tej častni vlogi preizkusil že šestič. Poletel je 224 metrov, še bolj pa se je izkazal Jaka Drinovec (232 metrov). Član tržiškega kluba je svoj prejšnji osebni rekord popravil za kar 15 metrov. Nastop se je ponesrečil Niku Heberleju. 21-letnega člana SSD Stol Žirovnica so po grdem padcu odpeljali na preglede v jeseniško bolnišnico. Smučarska zveza Slovenije (SZS) sporoča, da je Heberle pri zavesti, več podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa bo sledilo v popoldanskih urah.
Prvi je poletel Rok Tarman, član domačega kluba ND Rateče Planica, ki je to čast doživel že šestič v karieri. Njegov osebni rekord na letalnici je 229 metrov. Postavil ga je prav na preizkusu lani. Letos je poletel malce manj, prvi polet na letošnjem planiškem spektaklu je znašal 224 metrov. Za daljavo dneva je pozneje poskrbel Jaka Drinovec. Poletel je 232 metrov in kar za 15 metrov izboljšal svoj osebni rekord.
Paskudnie wyglądające salto zaliczył właśnie na testach Letalnicy Nik Heberle. (nie Patrik Vitez, jak wcześniej zrozumieliśmy). Pracują przy nim nadal służby, karetka czeka na odjazd. Trening wznowiono. #skijumping @sport_tvppl pic.twitter.com/GU74TmHX9Q— Michał Chmielewski (@chmiielewski) March 25, 2026
Za manj prijetne trenutke na preizkusu letalnice je poskrbel Nik Heberle. 21-letni smučarski skakalec je grdo padel. Po trku ob doskočišče ga je premetavalo do izteka. Nesrečnemu skakalcu so nudili hitro zdravniško pomoč, ga nato z akijem odpeljali do reševalnega vozila, nato pa na pregled v jeseniško bolnišnico. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je sporočila, da je Heberle pri zavesti, več podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa bo sledilo v popoldanskih urah.
Nik Heberle jo je skupil pri padcu. Z akijem so ga odpeljali do reševalnega vozila, nato pa v jeseniško bolnišnico.
Na štartni listi je kar 31 skakalcev, med njimi je tudi pet tujcev.
Letošnja Planica bo še toliko bolj posebna, saj bodo prvič poletele tudi skakalke. Med njimi dve Slovenki, svetovna rekorderka (236 metrov) Nika Prevc in Nika Vodan, ki je pretekli teden v Vikersundu premierno poletela prek 200 metrov in z 222,5 metra vpisala nov osebni rekord.
Lista predskakalcev za preizkus letalnice 2026:
|Številka
|Predskakalec
|Klub
|1.
|Rok TARMAN
|ND Rateče Planica
|2.
|Jošt SUŠNIK
|SK Triglav Kranj
|3.
|Lojze PETEK
|ND Rateče Planica
|4.
|Vid VRHOVNIK
|SSK Ljubno BTC
|5.
|Nejc TOPORIŠ
|SK Triglav Kranj
|6.
|Gašper BRECL
|SSK Mislinja
|7.
|Ožbe ZUPAN
|NSK Tržič FMG
|8.
|Jaka DRINOVEC
|NSK Tržič FMG
|9.
|Gorazd ZAVRŠNIK
|SSK Ljubno BTC
|10.
|Tadej BENEDIK
|SK Triglav Kranj
|11.
|Jernej PRESEČNIK
|SSK Ljubno BTC
|12.
|Nik GOSTIŠA LAH
|SSK Ilirija
|13.
|Matija VIDIC
|SSK Ilirija
|14.
|Maj PAGON
|SSD Stol Žirovnica
|15.
|Patrik VITEZ
|SSK Velenje
|16.
|Nik HEBERLE
|SSD Stol Žirovnica
|17.
|Matic GARBAJS
|SSK Ilirija
|18.
|Luka BUBULJ
|SK Triglav Kranj
|19.
|Urh ROŠAR
|SSK Mislinja
|20.
|Jošt JUVAN
|SK Triglav Kranj
|21.
|Timo ŠIMNOVEC
|SSK Mengeš
|22.
|Gašper PRESEČNIK
|SSK Ljubno BTC
|23.
|Maj PODBREGAR
|SK Triglav Kranj
|24.
|Ožbej VAČOVNIK KOTNIK
|ŠD Vizore
|25.
|Nik BERGANT SMERAJC
|SSK Mengeš
|26.
|Urban SUŠNIK
|NSK Tržič FMG
|27.
|Simon STEINBEISSER
|SC Ruhpolding, NEM
|28.
|Wikor FICKOWSKI
|SSR LSZ Sokol Szczyrk, POL
|29.
|Jakob STEINBERGER
|SSR LSZ Sokol Szczyrk,
|30.
|Clemens VINATZER
|SC Bischofshofen, AVT
|31.
|Lukas HAAGEN
|Eisenbahner SV Muerzzuschlag, AVT
