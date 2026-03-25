Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
R. P., B. B.

Sreda,
25. 3. 2026,
10.27

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Planica, preizkus letalnice

V Planici gre zares: Drinovec poletel 232 metrov, grd padec Heberleja

Rok Tarman | Rok Tarman je že šestič kot prvi predskakalec odprl sredino dogajanje v Planici. | Foto Jaka Lopatič

Rok Tarman je že šestič kot prvi predskakalec odprl sredino dogajanje v Planici.

Foto: Jaka Lopatič

Planica je pripravljena na polete. Spektakel pod Poncami se je že tradicionalno začel v sredo s prvim preizkusom letalnice bratov Gorišek. Uvodni polet je pripadel domačinu Roku Tarmanu, ki se je v tej častni vlogi preizkusil že šestič. Poletel je 224 metrov, še bolj pa se je izkazal Jaka Drinovec (232 metrov). Član tržiškega kluba je svoj prejšnji osebni rekord popravil za kar 15 metrov. Nastop se je ponesrečil Niku Heberleju. 21-letnega člana SSD Stol Žirovnica so po grdem padcu odpeljali na preglede v jeseniško bolnišnico. Smučarska zveza Slovenije (SZS) sporoča, da je Heberle pri zavesti, več podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa bo sledilo v popoldanskih urah.

Prvi je poletel Rok Tarman, član domačega kluba ND Rateče Planica, ki je to čast doživel že šestič v karieri. Njegov osebni rekord na letalnici je 229 metrov. Postavil ga je prav na preizkusu lani. Letos je poletel malce manj, prvi polet na letošnjem planiškem spektaklu je znašal 224 metrov. Za daljavo dneva je pozneje poskrbel Jaka Drinovec. Poletel je 232 metrov in kar za 15 metrov izboljšal svoj osebni rekord.

Za manj prijetne trenutke na preizkusu letalnice je poskrbel Nik Heberle. 21-letni smučarski skakalec je grdo padel. Po trku ob doskočišče ga je premetavalo do izteka. Nesrečnemu skakalcu so nudili hitro zdravniško pomoč, ga nato z akijem odpeljali do reševalnega vozila, nato pa na pregled v jeseniško bolnišnico. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je sporočila, da je Heberle pri zavesti, več podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa bo sledilo v popoldanskih urah.

Nik Heberle jo je skupil pri padcu. Z akijem so ga odpeljali do reševalnega vozila, nato pa v jeseniško bolnišnico. Foto: Michał Chmielewski

Na štartni listi je kar 31 skakalcev, med njimi je tudi pet tujcev.

Letošnja Planica bo še toliko bolj posebna, saj bodo prvič poletele tudi skakalke. Med njimi dve Slovenki, svetovna rekorderka (236 metrov) Nika Prevc in Nika Vodan, ki je pretekli teden v Vikersundu premierno poletela prek 200 metrov in z 222,5 metra vpisala nov osebni rekord.

Lista predskakalcev za preizkus letalnice 2026:

Številka Predskakalec Klub
1. Rok TARMAN ND Rateče Planica
2. Jošt SUŠNIK SK Triglav Kranj
3. Lojze PETEK ND Rateče Planica
4. Vid VRHOVNIK SSK Ljubno BTC
5. Nejc TOPORIŠ SK Triglav Kranj
6. Gašper BRECL SSK Mislinja
7. Ožbe ZUPAN NSK Tržič FMG
8. Jaka DRINOVEC NSK Tržič FMG
9. Gorazd ZAVRŠNIK SSK Ljubno BTC
10. Tadej BENEDIK SK Triglav Kranj
11. Jernej PRESEČNIK SSK Ljubno BTC
12. Nik GOSTIŠA LAH SSK Ilirija
13. Matija VIDIC SSK Ilirija
14. Maj PAGON SSD Stol Žirovnica
15. Patrik VITEZ SSK Velenje
16. Nik HEBERLE SSD Stol Žirovnica
17. Matic GARBAJS SSK Ilirija
18. Luka BUBULJ SK Triglav Kranj
19. Urh ROŠAR SSK Mislinja
20. Jošt JUVAN SK Triglav Kranj
21. Timo ŠIMNOVEC SSK Mengeš
22. Gašper PRESEČNIK SSK Ljubno BTC
23. Maj PODBREGAR SK Triglav Kranj
24. Ožbej VAČOVNIK KOTNIK ŠD Vizore
25. Nik BERGANT SMERAJC SSK Mengeš
26. Urban SUŠNIK NSK Tržič FMG
27. Simon STEINBEISSER SC Ruhpolding, NEM
28. Wikor FICKOWSKI SSR LSZ Sokol Szczyrk, POL
29. Jakob STEINBERGER SSR LSZ Sokol Szczyrk,
30. Clemens VINATZER SC Bischofshofen, AVT
31. Lukas HAAGEN Eisenbahner SV Muerzzuschlag, AVT

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.