Planica je pripravljena na polete. Spektakel pod Poncami se je že tradicionalno začel v sredo s prvim preizkusom letalnice bratov Gorišek. Uvodni polet je pripadel domačinu Roku Tarmanu, ki se je v tej častni vlogi preizkusil že šestič. Poletel je 224 metrov, še bolj pa se je izkazal Jaka Drinovec (232 metrov). Član tržiškega kluba je svoj prejšnji osebni rekord popravil za kar 15 metrov. Nastop se je ponesrečil Niku Heberleju. 21-letnega člana SSD Stol Žirovnica so po grdem padcu odpeljali na preglede v jeseniško bolnišnico. Smučarska zveza Slovenije (SZS) sporoča, da je Heberle pri zavesti, več podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa bo sledilo v popoldanskih urah.

Prvi je poletel Rok Tarman, član domačega kluba ND Rateče Planica, ki je to čast doživel že šestič v karieri. Njegov osebni rekord na letalnici je 229 metrov. Postavil ga je prav na preizkusu lani. Letos je poletel malce manj, prvi polet na letošnjem planiškem spektaklu je znašal 224 metrov. Za daljavo dneva je pozneje poskrbel Jaka Drinovec. Poletel je 232 metrov in kar za 15 metrov izboljšal svoj osebni rekord.

Paskudnie wyglądające salto zaliczył właśnie na testach Letalnicy Nik Heberle. (nie Patrik Vitez, jak wcześniej zrozumieliśmy). Pracują przy nim nadal służby, karetka czeka na odjazd. Trening wznowiono. #skijumping @sport_tvppl pic.twitter.com/GU74TmHX9Q — Michał Chmielewski (@chmiielewski) March 25, 2026

Za manj prijetne trenutke na preizkusu letalnice je poskrbel Nik Heberle. 21-letni smučarski skakalec je grdo padel. Po trku ob doskočišče ga je premetavalo do izteka. Nesrečnemu skakalcu so nudili hitro zdravniško pomoč, ga nato z akijem odpeljali do reševalnega vozila, nato pa na pregled v jeseniško bolnišnico. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je sporočila, da je Heberle pri zavesti, več podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju pa bo sledilo v popoldanskih urah.

Nik Heberle jo je skupil pri padcu. Z akijem so ga odpeljali do reševalnega vozila, nato pa v jeseniško bolnišnico.

Na štartni listi je kar 31 skakalcev, med njimi je tudi pet tujcev.

Letošnja Planica bo še toliko bolj posebna, saj bodo prvič poletele tudi skakalke. Med njimi dve Slovenki, svetovna rekorderka (236 metrov) Nika Prevc in Nika Vodan, ki je pretekli teden v Vikersundu premierno poletela prek 200 metrov in z 222,5 metra vpisala nov osebni rekord.

Lista predskakalcev za preizkus letalnice 2026: Številka Predskakalec Klub 1. Rok TARMAN ND Rateče Planica 2. Jošt SUŠNIK SK Triglav Kranj 3. Lojze PETEK ND Rateče Planica 4. Vid VRHOVNIK SSK Ljubno BTC 5. Nejc TOPORIŠ SK Triglav Kranj 6. Gašper BRECL SSK Mislinja 7. Ožbe ZUPAN NSK Tržič FMG 8. Jaka DRINOVEC NSK Tržič FMG 9. Gorazd ZAVRŠNIK SSK Ljubno BTC 10. Tadej BENEDIK SK Triglav Kranj 11. Jernej PRESEČNIK SSK Ljubno BTC 12. Nik GOSTIŠA LAH SSK Ilirija 13. Matija VIDIC SSK Ilirija 14. Maj PAGON SSD Stol Žirovnica 15. Patrik VITEZ SSK Velenje 16. Nik HEBERLE SSD Stol Žirovnica 17. Matic GARBAJS SSK Ilirija 18. Luka BUBULJ SK Triglav Kranj 19. Urh ROŠAR SSK Mislinja 20. Jošt JUVAN SK Triglav Kranj 21. Timo ŠIMNOVEC SSK Mengeš 22. Gašper PRESEČNIK SSK Ljubno BTC 23. Maj PODBREGAR SK Triglav Kranj 24. Ožbej VAČOVNIK KOTNIK ŠD Vizore 25. Nik BERGANT SMERAJC SSK Mengeš 26. Urban SUŠNIK NSK Tržič FMG 27. Simon STEINBEISSER SC Ruhpolding, NEM 28. Wikor FICKOWSKI SSR LSZ Sokol Szczyrk, POL 29. Jakob STEINBERGER SSR LSZ Sokol Szczyrk, 30. Clemens VINATZER SC Bischofshofen, AVT 31. Lukas HAAGEN Eisenbahner SV Muerzzuschlag, AVT

