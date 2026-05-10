Predrag zalogaj za dvojno planiško veselje Nike Prevc

Na aprilskem zasedanju naj bi se v koledarju Mednarodne smučarske zveze pojavili dve ženski tekmi v poletih v Planici. Tudi na Smučarski zvezi Slovenije so bili nad tem sprva presenečeni, nato pa so zadevo preučili. Ugotovitev je bila jasna: ob dodatnih stroških, nagradnem skladu in zahtevni izvedbi takšen projekt finančno ni vzdržen. Zato so se na zasedanju v Portorožu v začetku maja odločili, da ostanejo pri eni skakalni ženski tekmi na Letalnici bratov Gorišek, kjer je Nika Prevc letos poletela do svetovnega rekorda, ki znaša 242,5 metra.

V ozadju zgodbe je aprilsko zasedanje pri Mednarodni smučarski zvezi v Pragi na Češkem, kjer je direktor tekem svetovnega pokala Sandro Pertile v osnutek koledarja uvrstil tudi dve ženski tekmi v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

A zadeva se je hitro zapletla. Na Smučarski zvezi Slovenije s tem, da se je Planica znašla v osnutku koledarja z dvema ženskima tekmama, sprva niso bili seznanjeni.

"SZS ni vedela, da je Sandro Pertile v koledar uvrstil dve tekmi. Za to smo izvedeli na sestanku," je pojasnil predstavnik za stike z javnostjo pri SZS Tomi Trbovc.

Ko so pri slovenski zvezi izvedeli za možnost dodatnega tekmovalnega dneva v Planici, so si vzeli čas za analizo, predvsem s finančnega in terminskega vidika.

Sobota je bila že letos izjemno zahtevna

Pri SZS poudarjajo, da Planica ni običajna organizacija tekme svetovnega pokala. Že obstoječi program zahteva ogromno logistike, ljudi, usklajevanja in sredstev. Posebej zahtevna je bila letos sobota.

Tomi Trbovc je pojasnil, zakaj ženski tekmi v poletih v Planici v prihodnji sezoni ne bosta izvedljivi. Foto: Anže Malovrh/STA

"Sobota je bila zelo zahtevna. Ne le po številu gledalcev, ampak tudi časovno. Če bi bil še en tak dan, bi bilo nemogoče," je povedal Trbovc.

Prav zato odločitev ni bila sprejeta čez noč. Na SZS so preverili, ali bi bilo mogoče dodatno žensko tekmo v poletih vključiti v planiški konec tedna, ne da bi s tem ogrozili izvedbo celotnega dogodka.

"Terminsko gledano iščemo, kako bi lahko enkrat v prihodnosti to izpeljali, finančno pa ta tekma ne pije vode," je bil jasen Trbovc.

Nagradni sklad 75 tisoč evrov

Ženska tekma v poletih bi pomenila dodatne stroške, med katerimi je tudi nagradni sklad. Ta znaša 75 tisoč evrov: "Ugotovitev je, da je pri obstoječih sponzorjih težko zbrati še dodatna sredstva."

Pri tem na SZS poudarjajo, da ne gre za nasprotovanje ženskim poletom. Planica ostaja velika želja, še posebej ob izjemnem zanimanju, ki ga s svojimi dosežki ustvarja Nika Prevc, a projekt mora biti izvedljiv, izpostavlja Trbovc: "Vzeli smo si čas, da vidimo, ali bo FIS kaj pripomogla k tej tekmi, da bo kdaj v prihodnje to mogoče."

Raje v športni program kot tekma za vsako ceno

V ozadju je tudi širša slika slovenskih smučarskih skokov, izpostavljajo na SZS. Organizacija ene dodatne tekme bi bila močan simbolni korak, a bi lahko finančno posegla v druge dele programa.

Nika Prevc je letos na Letalnici bratov Gorišek v Planici poletela do svetovnega rekorda, ki zdaj znaša 242,5 metra. Foto: Aleš Fevžer

"Finančni položaj je resen. Raje damo sredstva v športni program, kot da bi naredili le eno tekmo, da jo izpeljemo," je poudaril Trbovc.

Dekleta na čelu s svetovno rekorderko Niko Prevc (242,5 metra), ki je letos kot prva skakalka zmagala v Planici, bodo tako ostala pri eni tekmi na Letalnici bratov Gorišek v prihodnji sezoni, dvojno planiško veselje pa bi bilo v tem trenutku predrag zalogaj.