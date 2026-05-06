Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Sreda,
6. 5. 2026,
18.55

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Fis Planica Planica Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Sreda, 6. 5. 2026, 18.55

24 minut

Fis, predlog koledarja za skakalno sezono 2026/27

Nika Prevc naslednje leto le enkrat v Planici?

Avtorji:
S. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Nika Prevc Planica svetovni rekord | Fis je ženski planiški program ob koncu sezone skrčila na zgolj eno tekmo poletov. | Foto Guliverimage

Fis je ženski planiški program ob koncu sezone skrčila na zgolj eno tekmo poletov.

Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska zveza Fis je na novih sestankih v Portorožu poskrbela za nekaj sprememb v koledarju svetovnega pokala smučarskih skakalk in skakalcev za sezono 2026/27. Pri skakalkah so ob predlogu programa v primerjavi z odločitvami pred mesecem v Pragi skrčili ženski planiški program ob koncu sezone zgolj na eno tekmo poletov.

Sandro Pertile
Sportal Sandro Pertile predstavil nove predloge sprememb v svetovnem pokalu

Kot je poročala spletna stran skijumping.pl, bodo ženski poleti v Planici 20. marca 2027. Na tekmovanju bo lahko nastopilo le najboljših 20 v skupnem seštevku svetovnega pokala in najboljših pet s predhodnega tekmovanja v Vikersundu, ki ne izpolnjujejo prvega pogoja. V finalno serijo se bo uvrstilo petnajst tekmovalk.

Prav predlog programa v Vikersundu na letalnici 18. februarja 2027 je vplival tudi na planiški ženski program. Letalnica na Norveškem bo namreč spet gostila tudi žensko tekmo, na kateri bo nastopilo 25 tekmovalk (v kvalifikacijah bo skakalo 30 najboljših iz svetovnega pokala), v finalu pa se bo pomerilo 20 najboljših iz prve serije.

Zaradi dodatnih poletov v Vikersundu so tekmovanje v Beljaku prestavili na soboto in nedeljo, 20. in 21. februarja 2027. Dve posamični tekmi bo gostilo tudi Ljubno 9. in 10. januarja, takoj po premierni novoletni turneji za skakalke.

Med sezono bodo štirje vikendi svetovnega pokala, v katerih se bo najboljših 40 s sobotnih tekmovanj pomerilo v nedeljskem posamičnem tekmovanju brez kvalifikacij. To bo v Titisee-Neustadtu (11.-13. december), Engelbergu (19.-20. december), Willingenu (29.-31. januar) in Oslu (13.-14. marec).

Ženski program sicer vključuje 36 tekmovanj - 31 posamičnih, eno ekipno (Wisla) in štiri mešana ekipna (Lillehammer, Sapporo, Willingen, Lake Placid).

Pa spremembe pri moških?

V moškem predlogu koledarja svetovnega pokala so spremembe le za konec tedna v Lahtiju (13.-14. februar). Ekipno tekmovanje bo v soboto, nedeljsko posamično tekmovanje pa so prestavili na srednjo skakalnico kot preizkus za skakalce pred svetovnim prvenstvom v Falunu (22. februar-7. marec).

Med sezono bo pet vikendov svetovnega pokala, med katerimi se bo 50 najboljših tekmovalcev s sobotnih tekmovanj pomerilo v nedeljskem posamičnem tekmovanju brez kvalifikacij. To bo v Wisli (5.-6. december), Titisee-Neustadtu (11.-13. december), Engelbergu (19.-20. december), Willingenu (29.-31. januar) in Oslu (13.-14. marec).

Načrtovanih je sicer skupno 35 tekmovanj - 27 posamičnih, štiri ekipna (Titisee-Neustadt, Zakopane, Lahti, Planica) in štiri mešana tekmovanja (Lillehammer, Sapporo, Willingen, Lake Placid).

Sezona se bo začela 20. novembra v Lillehammerju in končala 21. marca v Planici.

Uradni koledar bo znan po junijskem kongresu.

Preberite še:

Johan Eliasch
Sportal Pet kandidatov za mesto predsednika Fis, kandidatura Eliascha buri duhove
Kacper Tomasiak
Sportal Obljubljeni denar izginil? Mati mladega skakalca zahteva pojasnila.
Stefan Horngacher
Sportal Konec skakalne sage na Poljskem
Domen Prevc Stefan Embacher
Sportal Veliki tekmec Domna Prevca vstopil v elitni program
Domen Prevc
Sportal Prevc in neverjetne številke: več kot devet kilometrov skokov
Anna Odine Stroem, ZOI 2026 Cortina Milano
Sportal Olimpijska prvakinja in rojakinje imajo novega trenerja
Andreas Widhölzl
Sportal Avstrijce bo še naprej vodil Andreas Widhölzl
Fis Planica Planica Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.