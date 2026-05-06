Nika Prevc naslednje leto le enkrat v Planici?

Mednarodna smučarska zveza Fis je na novih sestankih v Portorožu poskrbela za nekaj sprememb v koledarju svetovnega pokala smučarskih skakalk in skakalcev za sezono 2026/27. Pri skakalkah so ob predlogu programa v primerjavi z odločitvami pred mesecem v Pragi skrčili ženski planiški program ob koncu sezone zgolj na eno tekmo poletov.

Kot je poročala spletna stran skijumping.pl, bodo ženski poleti v Planici 20. marca 2027. Na tekmovanju bo lahko nastopilo le najboljših 20 v skupnem seštevku svetovnega pokala in najboljših pet s predhodnega tekmovanja v Vikersundu, ki ne izpolnjujejo prvega pogoja. V finalno serijo se bo uvrstilo petnajst tekmovalk.

Prav predlog programa v Vikersundu na letalnici 18. februarja 2027 je vplival tudi na planiški ženski program. Letalnica na Norveškem bo namreč spet gostila tudi žensko tekmo, na kateri bo nastopilo 25 tekmovalk (v kvalifikacijah bo skakalo 30 najboljših iz svetovnega pokala), v finalu pa se bo pomerilo 20 najboljših iz prve serije.

Zaradi dodatnih poletov v Vikersundu so tekmovanje v Beljaku prestavili na soboto in nedeljo, 20. in 21. februarja 2027. Dve posamični tekmi bo gostilo tudi Ljubno 9. in 10. januarja, takoj po premierni novoletni turneji za skakalke.

Med sezono bodo štirje vikendi svetovnega pokala, v katerih se bo najboljših 40 s sobotnih tekmovanj pomerilo v nedeljskem posamičnem tekmovanju brez kvalifikacij. To bo v Titisee-Neustadtu (11.-13. december), Engelbergu (19.-20. december), Willingenu (29.-31. januar) in Oslu (13.-14. marec).

Ženski program sicer vključuje 36 tekmovanj - 31 posamičnih, eno ekipno (Wisla) in štiri mešana ekipna (Lillehammer, Sapporo, Willingen, Lake Placid).

Pa spremembe pri moških?

V moškem predlogu koledarja svetovnega pokala so spremembe le za konec tedna v Lahtiju (13.-14. februar). Ekipno tekmovanje bo v soboto, nedeljsko posamično tekmovanje pa so prestavili na srednjo skakalnico kot preizkus za skakalce pred svetovnim prvenstvom v Falunu (22. februar-7. marec).

Med sezono bo pet vikendov svetovnega pokala, med katerimi se bo 50 najboljših tekmovalcev s sobotnih tekmovanj pomerilo v nedeljskem posamičnem tekmovanju brez kvalifikacij. To bo v Wisli (5.-6. december), Titisee-Neustadtu (11.-13. december), Engelbergu (19.-20. december), Willingenu (29.-31. januar) in Oslu (13.-14. marec).

Načrtovanih je sicer skupno 35 tekmovanj - 27 posamičnih, štiri ekipna (Titisee-Neustadt, Zakopane, Lahti, Planica) in štiri mešana tekmovanja (Lillehammer, Sapporo, Willingen, Lake Placid).

Sezona se bo začela 20. novembra v Lillehammerju in končala 21. marca v Planici.

Uradni koledar bo znan po junijskem kongresu.

