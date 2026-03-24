Smučarski skakalci in skakalke odštevajo dneve do konca sezone svetovnega pokala, ki bo na Letalnici bratov Gorišek. Vse skupaj se bo začelo s sredinim preizkusom naprave, med četrtkom in nedeljo pa bodo na sporedu tri posamične tekme, prvič tudi za skakalke, in ekipna moška tekma. Organizatorji pravijo, da je letalnica pripravljena. Četrtek sicer prinaša sneženje, a vsi skupaj pričakujejo nov praznik smučarskih poletov.

Pred moškim in ženskim skakalnim taborom je le še konec dolge sezone, ki je prinesla številne vrhunce. Tradicionalno se bo za skakalce končala na Letalnici bratov Gorišek, kjer bodo letos prav posebno priložnost dočakale tudi skakalke.

Slovenski ekipi za nastop v Planici:

- Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel, Žiga Jelar, Rok Oblak, Rok Masle in Žiga Jančar

- Nika Prevc in Nika Vodan

Pravico nastopa ima najboljših 15 skakalk svetovnega pokala

Na sobotni premierni ženski tekmi na letalnici pod Poncami ima pravico nastopa 15 najboljših v svetovnem pokalu, pričakujejo jih 13, med njimi dve Slovenki, svetovno rekorderko (236 metrov) Niko Prevc in Niko Vodan, ki je pretekli teden v Vikersundu premierno poletela prek 200 metrov in z 222,5 metra vpisala nov osebni rekord.

"Danes smo opravili trening moči, jutri sledi trening hitrosti in imitacije. V četrtek se začne Planica s podelitvijo številk, potem pa imamo že petkov jutranji trening. Verjamem, da nekaj svojega znanja lahko prenesem na dekleti, to sta dokazali tudi že v Vikersundu, kjer sta leteli odlično. V Planici bo enako, predvsem ne razmišljati o tem, kako grozna je skakalnica, ker v resnici ni," je na novinarski konferenci varovankama na srce položil glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš.

"Predvsem ne razmišljati o tem, kako grozna je skakalnica, ker v resnici ni," svojima varovankama sporoča Jurij Tepeš. Foto: Aleš Fevžer

"Velik korak naprej"

"Z brati se nisem preveč pogovarjala o Planici, z njimi se bom ob pravem času. Zdaj sem spraševala bolj naokoli, druge ljudi. Moram biti mirna," pravi Nika Prevc, njena soimenjakinja Vodan pa dodaja: "Planice smo se vse močno veselile. Že v Vikersundu smo pokazale, da letimo daleč, za kvalifikacije je bilo treba skočiti 200 metrov. Velik korak naprej je storjen, to bomo pokazale tudi v Planici. Čisto mirno je ne pričakujem, lagala bi, če bi tako rekla. Strahospoštovanje obstaja. Moram pa biti mirna in potem bo vse, kot si želim."

"Velik korak naprej je storjen, to bomo pokazale tudi v Planici," o tem, da bodo skakalke prvič tekmovale na letalnici v Planici, pravi Nika Vodan, za katero so odlični dnevi v Vikersundu. Foto: Aleš Fevžer

Dodatna nedeljska kvota

Moško zasedbo bo v četrtkovih kvalifikacijah za petkovo posamično tekmo zastopala osmerica – Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel, Žiga Jelar, Rok Oblak, Rok Masle in Žiga Jančar, ki mu jo je sicer zagodlo zdravje –, v nedeljo, ko bo lahko letela najboljša trideseterica svetovnega pokala (v tej so od Slovencev Prevc, Lanišek, Zajc), pa zaradi dodatne kvote štirje.

"Četrti član bo tisti, ki bo najboljši v četrtek in petek. Veseli nas, da imamo dodatno kvoto za nedeljski finale. Želel bi čestitati vsem tekmovalcem in tekmovalkam za sezono, a pred nami je še en velik dogodek. Pretekli konec tedna sta Nika Vodan in Žak Mogel skočila osebne rekorde. Verjame, da se v Planici to lahko še preseže," je dejal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik in dodal nekaj besed o nadaljevanju sodelovanja s trenutno trenersko ekipo: "S trenerji reprezentanc A smo nekako že dogovorjeni za naprej, podrobnosti bomo še dorekli v prihodnjih dveh tednih, kako bomo delovali dalje, pa bomo objavili kmalu za tem."

Robert Hrgota Foto: Aleš Fevžer

"Sobota je bila v Vikersundu zahtevna glede vetra. Veseli me, da so vsi štirje naredili lepe skoke, Žak je poletel tudi do osebnega rekorda. Timi in Anže sta stopnjevala, a z razmerami, ki so bile, je bilo kar težko. Domen je naredil manjše napake, a glede na sezono smo mu dali možnost, da si je to enkrat privoščil. Zdaj nima več te možnost. Žiga Jančar je malo zbolel, upajmo, da bo do Planice vse v redu. Želim si, da nadaljujemo v ritmu, v katerem smo začeli v Vikersundu," pred Planico pravi glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

"Ne smemo pozabiti, kako smo prišli do svetovnega rekorda. Treba je stopiti korak nazaj, se osredotočiti na stvari, ki so nas tja pripeljale." Foto: Daniel Novakovič/STA

Brat in sestra Domen in Nika Prevc bosta v Planici dvignila velika kristalna globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu, vselej pa je med ljubitelji skokov prisotno vprašanje, ali bi lahko videli tudi nov svetovni rekord. Domen ga je lani z 254,5 metra prestavil v Planico, ob tem pa spomnil, da gre za zahteven podvig, pri katerem ima v ozadju pomembno vlogo več dejavnikov.

"Treba je skočiti, narediti dober skok in imeti dobre razmere. Ne smemo pozabiti, kako smo prišli do svetovnega rekorda. Treba je stopiti korak nazaj, se osredotočiti na stvari, ki so nas tja pripeljale. Ne smemo pozabiti na osnove. Ko se zgodi, se zgodi. Ko počepneš in narediš skok, in če so prave razmere, se zgodi tisto, kar javnost in medije najbolj zanima," pravi 26-letnik, ki si je lani vse tri tekmovalne dneve oder delil z Anžetom Laniškom.

Spomini Anžeta Laniška na lansko Planico so lepi. Foto: Aleš Fevžer

Lanišek je bil na prvi posamični tekmi drugi, na ekipni z rojaki tretji, na drugi posamični pa je prvič zmagal na letalnici v Planici. "Tople vode ne bomo odkrivali. Počepniti in skočiti čim dlje. Najboljše je, če gre čez drugo rdečo. Pri predskakalcih bom povprašal, kaj in kako je, preizkusa pa si ne bom ogledal, saj imamo v tistem času trening," je na novinarski konferenci dodal Lanišek, Zajc, ki je po ponesrečeni sezoni s formo ta čas zadovoljen, pa dodaja: "Želim si čim več takšnih poletov v Planici, kot je bil moj zadnji pretekli konec tedna v Vikersundu."

Boj za mali kristalni globus Potekata tudi boja za mali kristalni globus v poletih, prvič tudi v ženski konkurenci. Po dveh tekmah na letalnici in dveh zmagah je v vodstvu Eirin Maria Kvandal, Nika Prevc je druga s 140 točkami. Glede na pravila izpred začetka sezone, bodo mali ženski globus podelili le v primeru, da izpeljejo vse tri načrtovane tekme, torej tudi preizkušnjo v Planici. V seštevku poletov v moški konkurenci z 265 točkami vodi Avstrijec Stephan Embacher, branilec malega globusa Domen Prevc na drugem mestu zaostaja 15 točk.

Sredin preizkus letalnice se bo začel ob 9.30, ko bo letelo več kot 30 skakalcev, zraven bodo lahko tudi skakalci, ki bodo prvič na letalnici. "Od konca tedna je na skakalnici delalo veliko ljudi, zato je pripravljena in čaka na preizkus," je dodal generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič.