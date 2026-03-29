Avtorji:
B. B., Š. L.

Nedelja,
29. 3. 2026,
12.15

smučarski poleti Anže Lanišek Anže Lanišek Planica Planica smučarski skoki Domen Prevc Domen Prevc

Smučarski skoki, Planica, nedeljska posamična tekma (m)

Zmaga na Norveško, Domen Prevc odličen drugi #foto

Domen Prevc | Domen Prevc je nedeljsko tekmo končal na drugem mestu. | Foto Reuters

Domen Prevc je nedeljsko tekmo končal na drugem mestu.

Foto: Reuters

V Planici je na zadnji letošnji tekmi v smučarskih poletih zmagal Norvežan Marius Lindvik, drugi je bil naš Domen Prevc, tretji pa Norvežan Johann Andre Forfang. Po koncu tekme je veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku prejel Domen Prevc, tega mu je podelil brat Peter. Na enak način je v soboto sezono končala že njegova sestra Nika. Danes sta športno kariero končala še Kamil Stoch in Manuel Fettner. Organizatorji se lahko pohvalijo tudi z izjemnim obiskom. V nedeljo se je zbralo 26.030 obiskovalcev, skupno pa kar 83.380.

V nedeljo smo lahko videli še eno zelo zanimivo moško tekmo, a tokrat so bile številke na strani Norvežana Mariusa Lindvika, ki je zasluženo slavil na planiški velikanki. Tokrat mu je moral premoč priznati tudi naš Domen Prevc, sicer zmagovalec letošnjega svetovnega pokala v skupnem seštevku. S tretjim mestom pa se je moral zadovoljiti Norvežan Johann Andre Forfang. Lindvik, ki je še drugič v karieri zmagal na poletih v Planici, je na koncu pred Prevcem zbral 5,6 točke prednosti.

Domen Prevc se je zahvalil tudi ekipi. Foto: Reuters "Bilo je veliko let dela"

Domen Prevc je tako letošnjo sezono končal s 14. zmagami na letošnjih tekmah svetovnega pokala in skupno 23. v karieri, tako da je eno zmago zaostal za starejšim bratom Petrom Prevcem, ki jih je v svoji bogati karieri zbral 24. Vseeno pa je bila njegova daleč najboljša kariera v sezoni.

"Bilo je veliko let dela in še stvari se morajo poklopiti. In ne samo mojega dela. Zadaj je ekipa, ki skrbi, da so stvari urejene, potem pa te še Slatnar presneti s takšnimi manevri. Še bolj pa sem presenečen nad smučmi, ki jih naredi med sezono. In ko se te stvari sestavljajo iz leta v leto, potem dobiš samozavest in lahko uživaš v svojih skokih in lahko samo nadaljuješ," je za nacionalno televizijo po tekmi povedal slovenski skakalni junak Domen Prevc, ki je zmagal v posebnem seštevku Planica 7 in osvojil tudi mali kristalni globus v seštevku smučarskih poletov.

Anže Lanišek je tekmo končal na 13. mestu, Timi Zajc je bil 24., Rok Oblak pa je nedeljsko tekmovanje končal na 29. mestu.

 Daljave slovenskih skakalcev
Skakalec poskusna serija 1. serija 2. serija
Rok Oblak (Slo) 200 m 200 m 185,5 m
Timi Zajc (Slo) 215,5 m 226,5 m 224,5 m
Anže Lanišek (Slo) 222 m 221 m 202,5 m
Domen Prevc (Slo) 229,5 m 240,5 m 229,5 m

Kamil Stoch
Sportal V Planici konec veličastne kariere enega največjih skakalcev

Foto: Reuters

V prvi seriji se je zelo dobro znašel 

Po prvi seriji v Planici je vodil Marius Lindvik pred Johannom Andrejem Forfangom in najboljšim Slovencem Domnom Prevcem, ki mu je uspel izjemen polet v zelo težkih vetrovnih razmerah. V prvi seriji so vetrovne razmere poigrale z najboljšim skakalci v smučarskih poletih. Veter je v dolini pod Poncami ugasnil, zato so se organizatorji odločili, da zvišajo zaletišče. Mnogi skakalci se niso znašli v teh razmerah, težav pa ni imel Domen Prevc, ki je poletel 240,5 metra in v finalni seriji napadal s tretjega mesta.

Navdušil je že v poskusni seriji

Že v poskusni seriji na letalnici v Planici je po slabših sobotnih skokih navdušil Prevc, ki je s poletom, dolgim 229,5 metra, postavil najboljši rezultat. Za njim sta se bila Norvežan Marius Lindvik, ki je z 232 metri dosegel najdaljšo daljavo poskusne serije in Japonec Ren Nikaido, ki je poletel 223 metrov.

Kamil Stoch je v Planici sklenil svojo bogato športno pot. Foto: Guliverimage

Poslavlja se velikan smučarskih skokov

Danes kariero končuje velikan smučarskih skokov Kamil Stoch, navijači v izteku pa so ga čakali s posebnimi majicami. Poljak se lahko pohvali z dvema velikima kristalnima globusoma, tremi zlatimi olimpijskimi odličji, tremi zmagami na novoletni turneji, naslovi svetovnega (pod)prvaka, 39 posamičnimi zmagami svetovnega pokala, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice. Kariero končuje tudi 40-letni avstrijski veteran Manuel Fettner.

Manuel Fettner
Sportal Čustveno slovo v Planici: poslovil se je avstrijski skakalni as

Nika Prevc je tretjič v karieri prejela veliki kristalni globus za skupno zmago. Foto: Guliverimage V soboto so sezono že sklenile skakalke

V soboto so sezono že sklenile smučarske skakalke. Nika Prevc je tretjič v karieri prejela veliki kristalni globus za skupno zmago, v petek je s poletom, dolgim 242,5 metra, postavila tudi svetovni rekord. Prevc je rekorden točkovni zbir svetovnega pokala v eni sezoni na mednarodni ravni presegla že pred časom, ko je "premagala" prejšnjega rekorderja Petra Prevca. To zimo je skupaj zbrala 2.676 točk, nanizala 18 zmag, skupno pa 28 stopničk, kar je daleč največji slovenski rekord v vseh zimskih športih.

* Izidi, finalna tekma sezone:

 1. Marius Lindvik (Nor)         459,5 točke (238,5 m/231)
 2. Domen Prevc (Slo)            453,9 (240,5/229,5)
 3. Johann Forfang (Nor)         441,3 (232,5/219,5)
 4. Daniel Tschofenig (Avt)      438,4 (224,5/238)
 5. Valentin Foubert (Fra)       425,4 (239/218,5)
 6. Stefan Kraft (Avt)           422,6 (223,5/221)
...
13. Anže Lanišek (Slo)           410,7 (210/224,5)
24. Timi Zajc (Slo)              390,7 (226,5/202,5)
29. Rok Oblak (Slo)              330,1 (200/185,5)
...

* Svetovni pokal (29/29):
 1. Domen Prevc (Slo)             2148 točk*
 2. Ryoyu Kobayashi (Jap)         1194
 3. Daniel Tschofenig (Avt)       1159
 4. Ren Nikaido (Jap)             1109
 5. Anže Lanišek (Slo)            1009
 6. Stephan Embacher (Avt)         998
...
27. Timi Zajc (Slo)                260
40. Rok Oblak (Slo)                 83
61. Žiga Jančar (Slo)               12
67. Žak Mogel (Slo)                  5
...

* Smučarski poleti (5/5):
 1. Domen Prevc (Slo)              425 točk
 2. Stephan Embacher (Avt)         294
 3. Johann Forfang (Nor)           250
 4. Marius Lindvik (Nor)           211
 5. Daniel Tschofenig (Avt)        184
 6. Andreas Wellinger (Nem)        166
...
14. Anže Lanišek (Slo)             104
24. Timi Zajc (Slo)                 45
42. Žak Mogel (Slo)                  2

* Pokal narodov:
 1. Avstrija                      6157 točk
 2. Slovenija                     4412
 3. Japonska                      4196
...

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.