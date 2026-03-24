Po sezoni, v kateri so bili slovenski skoki tudi po zaslugi Domna Prevca spet na najvišji ravni, se odpira eno ključnih vprašanj za prihodnost: ali bo Robert Hrgota nadaljeval delo glavnega trenerja? Tako iz njegovih besed kot iz izjave vodje panoge Gorazda Pogorelčnika je mogoče razbrati, da sta strani blizu dogovora, dokončne potrditve pa še ni. "Uradno bomo, če se bo to zgodilo, uredili po Planici," pravi Hrgota.

Za slovensko moško reprezentanco v smučarskih skokih je sanjska zima, v kateri je na krilih Domna Prevca osvojila številne lovorike. Najmlajši od bratov Prevc je blestel na največjih tekmovanjih, slovenska reprezentanca pa je z vrhunskimi dosežki potrdila, da spada v svetovni vrh.

Za temi uspehi stoji trenerski štab na čelu z Robertom Hrgoto, ki mu po sezoni poteče pogodba, zato so pogovori o nadaljevanju sodelovanja povsem razumljivi. "Z Gorazdom Pogorelčnikom se pogovarjamo. Želja je na obeh straneh. Uradno bomo, če se bo to zgodilo, uredili po Planici. Namen imamo vsi. Bomo videli, kako bo. Zdaj je na prvem mestu šport, o pogodbah pa po Planici."

Podrobnosti naj bi dorekli v prihodnjih dneh

Ko smo ga vprašali, ali so na njegova vrata potrkali tudi iz drugih reprezentanc, je bil kratek in jasen: "O pogodbi se bomo pogovarjali po Planici."

Gorazd Pogorelčnik je zadolžen za pogajanja s trenerjema reprezentance A in verjame v uspešno sodelovanje tudi v prihodnje. Foto: Aleš Fevžer

Da so pri SZS z reševanjem vprašanja trenerjev že precej daleč, je potrdil tudi vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik, ki verjame, da si bodo segli v roke. "S trenerji reprezentančnih selekcij A smo v splošnem dogovorjeni, bo pa do sredine aprila treba doreči podrobnosti – najprej s strokovnim svetom in odborom za skoke, ki bosta morala vse skupaj potrditi. V prihodnjih 14 dni bomo dorekli in sporočili, na kakšen način bomo delovali v prihodnje. Je pa to osnova, da se nato umirjeno dela v prihodnji sezoni."