Torek,
24. 3. 2026,
10.21

Ob skokih v Planici se pripravite na spremenjen prometni režim

Planica 2024 | Konec tedna bo zaradi večjega števila obiskovalcev na območju Planice spremenjen prometni režim. | Foto Guliverimage

Konec tedna bo zaradi večjega števila obiskovalcev na območju Planice spremenjen prometni režim.

Zaradi prireditve v Planici, finala svetovnega pokala FIS v smučarskih skokih, ki bo med 26. in 29. marcem, pričakujejo večje število obiskovalcev tako na prireditvenem prostoru v Planici kot na spremljevalnih prireditvah v Ratečah in Kranjski Gori. Vsakodnevno lahko pričakujemo povečan promet na ogled tekem na relaciji proti Planici in ob zaključkih v obratni smeri proti Jesenicam. V teh dneh bo zato spremenjen prometni režim.

Med koncem tedna obstaja možnost kratkotrajnih zastojev. Na območju prireditvenih prostorov bo veljal poseben režim prometa, parkiranja in dostopa za ogled tekem ali spremljajočih prireditev, ki ga bo urejal organizator.

Vse obiskovalce pozivajo, naj uporabljajo javne prometne površine in predvidena označena parkirna mesta organizatorja. Upoštevajo naj tudi prometno signalizacijo, navodila organizatorja, rediteljev in policistov.

Na pot v Kranjsko Goro in Planico pravočasno

"V prometu bodite potrpežljivi in strpni, prilagodite hitrost vožnje in zagotavljajte ustrezno varnostno razdaljo. Za volan sedite samo trezni. Osredotočite se na vožnjo in prometno dogajanje okoli sebe," so ob tem sporočili s Policijske uprave Kranj. 

Obiskovalci naj ne pozabijo na zaklepanje vozil in naj ne puščajo vrednejših predmetov v njih. Na javnih prireditvah, tako športnih v Planici kot spremljevalnih v Ratečah in Kranjski Gori, pa pozivajo tudi k spoštovanju javnega reda in miru. 

V družbi skakalcev tudi več o poklicu policista

V četrtek, 26. 3., in nedeljo, 29. 3., bo policija na prireditvenem prostoru izvajala tudi promocijo poklica policista. Obiskovalcem bodo predstavili delo policistov, opremo in vozila policije.

"Družili se boste lahko z vodnikom službenega psa, policisti na konjih, maskoto medvedko Piko in še in še. Pridite na naš promocijski prostor policije, kjer boste uživali v naši družbi ter obenem v živo doživeli čar skakalnice bratov Gorišek z našimi skakalnimi velemojstri in velemojstricami. Med njimi bodo leteli Domen Prevc in Žiga Jelar ter Nika Prevc, Ema Klinec in Nika Vodan, ki so kot vrhunski športniki in športnice zaposleni v policiji," so še sporočili kranjski policisti.

Rok Tarman
Sportal Roka Tarmana bo že šestič doletela posebna čast
Domen Prevc Vikersund 2026
Sportal Prevc ne popušča, poglejte, kako daleč ga je neslo na Vikersundu #video
Katra Komar
Sportal Katra Komar dočakala krst na letalnici, trenutki groze za enega od predskakalcev #video
Planica navijači, letalnica bratov Gorišek
Sportal Prevc napovedal rekord, v Planico prihajajo nekdanji as formule 1, pa zlati slovenski kapetan ...
