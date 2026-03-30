Po sezoni, v kateri je Domen Prevc pod vodstvom Roberta Hrgote osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, se v slovenski skakalni reprezentanci odpira pomembno vprašanje prihodnosti. Za glavnega trenerja se je že med sezono zanimala tujina, a poti vodijo v smer nadaljevanja pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Hrgota ob tem poudarja, da bo v prihodnjih dneh ključno najti skupno rešitev – ne le zanj, temveč za celoten štab.

Zastor nad sezono smučarskih skokov je padel, slovenski tabor pa je po zaslugi Domna Prevca pisal posebno poglavje. Najmlajši od bratov Prevc je osvojil vse največje lovorike zime – zlatega orla, zlati medalji na olimpijskih igrah, naslov svetovnega prvaka v poletih, veliki kristalni globus in mali kristalni globus v poletih – ter potrdil, da je Slovenija dobila šampiona, ki je bil razred zase.

Skakalna družina z osrednjim junakom Domnom Prevcem. Foto: Aleš Fevžer

"Nora sezona, Domnu je uspelo nekaj neverjetnega. Do novoletne turneje je šlo res vrhunsko, trije fantje, ki so spadali v sam vrh. Potem pa je tista diskvalifikacija v Oberstdorfu Timiju Zajcu odrezala krila. V našem športu, če glava ni stoodstotna, težko sodiš v vrh. Poskusili smo narediti vse, da bi ga vrnili, žal se ni izšlo. Toliko enih stvari se mora poklopiti, tako da na koncu še toliko bolj ceniš, kaj je Domnu uspelo. Od začetka do konca ni imel nobenih težav, osvojil je vse, kar je lahko, tako da smo lahko s temi tremi fanti, kar zadeva tehnično plat, zadovoljni. S preostalimi pač ne. Vsi smo delali precej napak v tej sezoni, tako mi kot oni, imajo pa fantje veliko motivacije za naprej," je sezono ocenil glavni trener A-reprezentance Robert Hrgota.

Pogovori s SZS že potekajo, a dokončnega dogovora še ni

Pred Hrgoto so zdaj novi izzivi. V teku so namreč pogovori z odgovornimi za smučarske skoke na Smučarski zvezi Slovenije glede nadaljevanja sodelovanja, a dokončnega dogovora še ni.

In kako potekajo pogovori s SZS? "V grobem smo nekako veliko stvari dorekli. Treba se je usesti in dogovoriti," odgovarja glavni trener slovenske moške reprezentance.

Rad bi še mahal slovenskim skakalcem. Foto: Anže Malovrh/STA

Ob tem je zanimivo, da je glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš že dejal, da ima v pogovorih z vodstvom zveze tudi svoje pogoje. Hrgota na to gleda nekoliko drugače: "Ne, nič pogojev. Se mi zdi, da mora biti obojestranski interes pozitiven, brez nekih trdih pogojev. Komunikacija mora biti odprta. Vsak ima svoje želje, tako SZS kot mi. V naslednjih dneh bo pomembno, da najdemo eno skupno rešitev. Ne samo jaz, ampak celoten štab."

Tujina pogleduje proti Hrgoti, a njegova želja ostaja jasna

Na novinarski konferenci pred začetkom Planice je Hrgota na vprašanje o zanimanju iz tujine še dejal, da bodo odgovori prišli po koncu sezone. Zdaj je nekoliko bolj odprt pri tem vprašanju, a hkrati jasen: "Veliko smo na terenu in veliko se pogovarjamo. Pridejo te kakšni kaj pozdravit in povprašat. Želja pa je, da ostanem doma."

Prav ta del po sanjski sezoni odpira novo pomembno temo v slovenski skakalni zgodbi. Hrgota je v zadnjih letih z reprezentanco zgradil močno vez, rezultati pa so logično sprožili zanimanje tudi zunaj slovenskih meja.

Fantje si želijo in upam, da bomo našli skupni jezik

Za slovensko skakalno družino je značilno, da je trenerski štab s skakalci praktično vse leto. Prav v tem Hrgota vidi eno ključnih posebnosti slovenskega sistema, ki je po eni strani prednost, po drugi pa zahteva veliko medsebojnega razumevanja.

"Veliko časa smo skupaj, tudi dolgo. To je bil prvi pogoj, da se nas fantje niso naveličali. Upam, da se nas niso. Ker le tako lahko potem delaš. Težko hodiš v službo, če se ne moreš gledati. Težko zjutraj vstaneš. Kar sem se s fanti pogovarjal, imajo željo. Si želijo in upam, da bomo našli skupni jezik."

Hrgota je vodenje A-reprezentance prevzel decembra 2020 in se v tem času s slovenskimi skakalci veselil številnih uspehov. Tudi zato ni presenečenje, da ob vprašanju, ali se je kdaj poigral z mislijo, da bi odšel na vrhu, je zbranim novinarjem v Planici odgovoril precej neposredno: "Kdo pa je rekel, da je to vrh. Vsako leto nam govorite, v Planici ste dosegli vrh, pa fantje naredijo še korak več vsako leto. Na to ne gledam tako, ampak dokler si želimo to delati vsi. Dokler nas fantje želijo imeti, toliko časa bi rad to delal."

Dolgoročni cilj ostaja velik: nekoč osvojiti pokal narodov

Če bo dogovor s SZS sklenjen, bo Hrgota po prvomajskih praznikih znova zagnal priprave na novo sezono, katere osrednja vrhunca bosta novoletna turneja in nordijsko svetovno prvenstvo v Falunu na Švedskem.

Ob vseh individualnih uspehih pa slovenska skakalna družina pogleduje tudi širše. Eden od dolgoročnih ciljev po besedah panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazda Pogorelčnika ostaja osvojitev pokala narodov, čeprav Hrgota opozarja, da ima Avstrija na tem področju še vedno veliko prednost.

Hrgota poudarja, da bo pri iskanju rešitve za prihodnost pomemben dogovor za celoten slovenski skakalni štab. Foto: Anže Malovrh/STA

"Za pokal narodov je treba še marsikaj narediti. Avstrijci so razred nad vsemi nami, ne le Slovenci, ampak vsemi. Žal. So za vzgled. Moramo delati in se približati njihovemu načinu dela. Kogarkoli pripeljejo v svetovni pokal, skače zelo podobno. Podoben način in tehnika, imajo osnovno šolo smučarskih skokov. Včasih je pri nas malo tega soliranja. Če bomo bolj povezani, konec koncev je pomembno, da fantje skačejo, ne pa da filamo ege."