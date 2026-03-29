"V redu, soliden," je o zadnjem dnevu sezone, končal je na 13. mestu, dejal Anže Lanišek, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na petem mestu. Veliko motivacijo vidi v rumeni majici, ki jo je nosil v začetku sezone, a o njej ne želi govoriti na glas: "Naj dejanja govorijo zase."

S posamično tekmo na letalnici v Planici, na kateri je zmagal Marius Lindvik, se je končala 47. sezona svetovnega pokala, ki jo je zaznamovala prevlada Domna Prevca. Med prvo peterico v skupnem seštevku je končal tudi Anže Lanišek, 13. na zadnjem dejanju tekmovalnega obdobja.

"V redu, soliden," je svoj zadnji dan v izteku v kratkem pogovoru z novinarji strnjeno ocenil Lanišek in dodal, da je bila sezona dolga: "Z veliko vrhunci. Še vedno je bila uspešna. Peto mesto v skupnem seštevku je lep rezultat."

Najlepši spomin sega na olimpijske igre in zlato kolajno na tekmi mešanih ekip.

Na sedmih tekmah svetovnega pokala (petih posamično) je stal na zmagovalnem odru, na olimpijskih igrah pa se je na tekmi mešanih ekip veselil naslova olimpijskega prvaka. Prav to je ob prerezu sezone podčrtal: "Zagotovo mi bo v najlepšem spominu ostala zlata olimpijska kolajna. To je bila izpolnitev otroških sanj. Ogromno fokusa je bilo danega na olimpijske igre, zato sem vesel, da se je izšlo, kot se je."

29-letnik je v začetku sezone prvič v karieri oblekel rumeno majico vodilnega v seštevku svetovnega pokala. Razumljivo ima veliko motivacijo, da bi jo nekoč, tako kot Domen danes, nosil tudi ob koncu sezone, a o tem ne želi govoriti na glas.

"Vsi vemo, zakaj smo tukaj. Nočem pa ničesar govoriti na glas. Naj dejanja govorijo zase," je pomenljivo zaključil.

Laniška zdaj čaka še nekaj medijskih obveznosti, v sredo pa še spektakel v Zakopanah Red Bull Target Jumping (Red Bull skoki w Punkt), na katerem bodo skakalci, razporejeni v pet skupin, pod vodstvom nekdanjih skakalnih asov poskušali doseči tisoč metrov.