Petra Mavrič

Planica Robert Hrgota Domen Prevc smučarski skoki

O prevladi Domna Prevca

Robert Hrgota o nepozabni sezoni Prevca: Neverjetno, ponosni smo nanj, da je naredil tak preskok

Domen Prevc | Za Domnom Prevcem je sanjska sezona. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Nora sezona, Domnu je uspelo nekaj neverjetnega. Toliko enih stvari se mora poklopiti za uspeh, tako da na koncu še toliko bolj ceniš, kaj mu je uspelo," je po sanjski sezoni svojega varovanca Domna Prevca dejal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota, ob tem pa opomnil, da je moral za tak preskok v karieri nekaj stvari spremeniti.

Domen Prevc
Sportal Zmaga na Norveško, Domen Prevc odličen drugi #foto

Končana je 47. sezona svetovnega pokala za smučarske skakalce, v kateri je Domen Prevc osvojil praktično vse, kar se je dalo. V zgolj enem letu je zbral vse mogoče lovorike, osvojil je novoletno turnejo, postal svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak, osvojil je veliki kristalni globus, mu dodal še enega malega, bogato zbirko pa je začel dopolnjevati že lanskega marca, ko je med drugim dodal posamični naslov na svetovnem nordijskem prvenstvu (v sklopu lanske sezone).

Robert Hrgota | Foto: Anže Malovrh/STA

"Nora sezona, Domnu je uspelo nekaj neverjetnega. Toliko enih stvari se mora poklopiti za uspeh, tako da na koncu še toliko bolj ceniš, kaj je Domnu uspelo. Od začetka do konca ni praktično nobenih težav. Osvojil je vse, kar je lahko," je po zadnji tekmi sezone, ki jo je Prevc končal na drugem mestu, v pogovoru z novinarji ob Letalnici bratov Gorišek dejal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Domen Prevc zlati orel veselje 2026 | Foto: Guliverimage

Ta je imel praktično na vsakem prizorišču vsaj en rezultatski razlog za zadovoljstvo. Kateri trenutek mu bo ostal v najlepšem spominu? "Prvi najlepši trenutek je bil po skoku Domna v Oberstdorfu na novoletni turneji, ko sta bila prvi in drugi (Domen in Timi Zajc, op. a.), tudi Anže je bil blizu, pa prva zmaga v Oberstdorfu ... nekaj najlepšega. Žal pa je potem prišel en težek trenutek (diskvalifikacija Zajca, op. a.). V lepem spominu bo seveda ostala tudi Planica, pa Bischofshofen ...," je našteval 37-letni trener. "Res smo ponosni nanj in veseli, da je naredil tak preskok." | Foto: Aleš Fevžer "Res smo ponosni nanj in veseli, da je naredil tak preskok." Foto: Aleš Fevžer

Na vprašanje, kako je voditi šampiona kova Domen Prevc, ki mu verjetno motivacije ni manjkalo, pa je dodal: "Zdaj mu je res ne. Zdaj ve, za kaj gre. A da je prišel do tega, je moral veliko stvari spremeniti, narediti. Res smo ponosni nanj in veseli, da je naredil tak preskok. Se spomnim prvo leto, ko sem prevzel, ko mu ni šlo, kot bi si želel, ko se je želel vrniti v svetovni pokal ... In kako se je vrnil. Osvojil vse, kar je lahko."

Jurij Tepeš
Sportal "Seveda upam, da se to zgodi naslednje leto, a to ni povsem realno"
Peter Slatnar
Sportal Slatnar razkril, zakaj Prevca ne bo tako lahko ustaviti: Poskušajo ...
Kamil Stoch
Sportal V Planici konec veličastne kariere enega največjih skakalcev
Manuel Fettner
Sportal Čustveno slovo v Planici: poslovil se je avstrijski skakalni as
Nika Prevc Planica svetovni rekord
Sportal Nika navdušila tudi Šeška in Đokovića
Katharina Schmid
Sportal V Planici konec bogate kariere
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc komaj čaka, da pride v sobo in si ogleda poseben trenutek
Miran Tepeš
Sportal Upokojitev legendarnega Slovenca: v Planici pomahal skokom v slovo

