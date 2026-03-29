Končana je 47. sezona svetovnega pokala za smučarske skakalce, v kateri je Domen Prevc osvojil praktično vse, kar se je dalo. V zgolj enem letu je zbral vse mogoče lovorike, osvojil je novoletno turnejo, postal svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak, osvojil je veliki kristalni globus, mu dodal še enega malega, bogato zbirko pa je začel dopolnjevati že lanskega marca, ko je med drugim dodal posamični naslov na svetovnem nordijskem prvenstvu (v sklopu lanske sezone).

"Nora sezona, Domnu je uspelo nekaj neverjetnega. Toliko enih stvari se mora poklopiti za uspeh, tako da na koncu še toliko bolj ceniš, kaj je Domnu uspelo. Od začetka do konca ni praktično nobenih težav. Osvojil je vse, kar je lahko," je po zadnji tekmi sezone, ki jo je Prevc končal na drugem mestu, v pogovoru z novinarji ob Letalnici bratov Gorišek dejal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Ta je imel praktično na vsakem prizorišču vsaj en rezultatski razlog za zadovoljstvo. Kateri trenutek mu bo ostal v najlepšem spominu? "Prvi najlepši trenutek je bil po skoku Domna v Oberstdorfu na novoletni turneji, ko sta bila prvi in drugi (Domen in Timi Zajc, op. a.), tudi Anže je bil blizu, pa prva zmaga v Oberstdorfu ... nekaj najlepšega. Žal pa je potem prišel en težek trenutek (diskvalifikacija Zajca, op. a.). V lepem spominu bo seveda ostala tudi Planica, pa Bischofshofen ...," je našteval 37-letni trener. "Res smo ponosni nanj in veseli, da je naredil tak preskok." Foto: Aleš Fevžer

Na vprašanje, kako je voditi šampiona kova Domen Prevc, ki mu verjetno motivacije ni manjkalo, pa je dodal: "Zdaj mu je res ne. Zdaj ve, za kaj gre. A da je prišel do tega, je moral veliko stvari spremeniti, narediti. Res smo ponosni nanj in veseli, da je naredil tak preskok. Se spomnim prvo leto, ko sem prevzel, ko mu ni šlo, kot bi si želel, ko se je želel vrniti v svetovni pokal ... In kako se je vrnil. Osvojil vse, kar je lahko."