Pirc Musar: Ne želim, da novo vlado sestavlja ta človek

Predsednica države Nataša Pirc Musar je po današnjih neformalnih pogovorih s predsedniki in predsednico strank, ki so se po neuradnih izidih parlamentarnih volitev uvrstile v državni zbor, dejala, da bo takoj po objavi uradnih izidov volitev sklicala prvo sejo novega sklica državnega zbora. To bo predvidoma 10. aprila. Dejala je tudi, da si ne želi, da bi vlado sestavljal posameznik, "ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve", in izrazila mnenje, da ne dvomi v to, da so se tuji akterji res vmešavali v slovenske volitve. Zavrnila je tudi dvome v legitimnost volitve.

"Spregovorili smo o rokih in datumih, ki jih v postopku imenovanja mandatarja določajo ustava in zakoni. Predsednici in predsednikom strank sem sporočila, da bom takoj, ko bodo ustanovljene poslanske skupine, povabila vodje poslanskih skupin na posvetovanja, kot mi to nalaga ustava," je v izjavi za medije po neformalnih pogovorih dejala Pirc Musarjeva.

Nadaljevala je: "Ustava in poslovnik državnega zbora mi nalagata dolžnost, da v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora predložim kandidata za predsednika vlade. Če bo državni zbor konstituiran v petek, 10. aprila, moram kandidata za predsednika vlade v državni zbor poslati najkasneje do 4. maja."

Dejala je tudi, da želi v trenutnih zelo zahtevnih okoliščinah omogočiti čim hitrejše oblikovanje vlade in se izogniti dodatnemu zavlačevanju postopkov.

Predsednica ne dvomi, da so se tuji akterji res vpletali v slovenske volitve



Zavrnila je kakršnekoli dvome v legitimnost volitev. "Prepričana sem, da trenutna organiziranost predčasnega glasovanja v nekaterih krajih oziroma mestih, ki so se izpostavljala kot problematična, ne more vplivati na izid volitev," je pojasnila.



Sama po videnem ne dvomi, da so se tuji akterji vpletali v slovenske volitve, ni pa še zaznala informacij, proti komu so bile vložene morebitne ovadbe ali celo samo poročila tožilstvu in policiji in dokler to ne bo razčiščeno, je, kar se nje tiče, politično kalkuliranje zelo nehvaležno.



Kot je povedala, pa si sama ne želi, da bi vlado sestavljal posameznik, "ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve". "Moje stališče je jasno, ampak prejudicirati ne smem in ne bom. Dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitve Black Cube, bom v nehvaležni situaciji, zato apeliram na vse ustrezne institucije, na organe pregona, da se ta zgodba razčisti čim prej," je dejala. (STA)

V prvem krogu novega mandatarja predlaga predsednica, v drugem ga lahko tudi poslanske skupine

"Napovedala sem, da bom mandat podelila tistemu, ki bo dobil podporo 46 poslancev. Želim opozoriti, da lahko v prvem krogu izbire mandatarja kandidata predlaga samo predsednik, v 2. krogu pa lahko svoje mandatarje predlagajo tudi poslanske skupine," je dodala Pirc Musarjeva.

Kje se končajo pristojnosti predsednice države

"Če bi hipotetično vztrajala pri nekom, ki vidno nima 46 glasov, je lahko v drugem krogu izvoljen nekdo, ki so ga predlagale poslanske skupine in ima trdnih 46 glasov poslancev," je dodala predsednica in poudarila, da se v pogajanja novoizvoljenih poslanskih skupin o tem, kako bodo sestavljali vladno koalicijo, ne bo vmešavala.

"Volivke in volivci so svoje opravili, zdaj pa je vse na izvoljenih strankah. V pogajanja ne bom posegala, ker to presega moje pristojnosti, zato bom tudi zadržana pri komentiranju, kakšne koalicije lahko nastanejo," je dejala Pirc Musarjeva.

Kaj pričakuje od pogajanj o novi vladni koaliciji

"V naslednjih tednih pozivam vse, da v pogovorih poiščejo skupna izhodišča in svoje odločitve oblikujejo na teh temeljih. Zdaj ni čas za iskanje nepremostljivih razlik, ampak za poštene pogovore in zbliževanje stališč," je poudarila Pirc Musarjeva.

"Dolžnost imam poudariti, da od izvoljenih predstavnikov ljudstva in predvsem bodoče vlade pričakujem, da bo spoštovala temeljne človekove pravice in dostojanstvo vsakega posameznika, ščitila interese Republike Slovenije, spoštovala delo neodvisnih institucij, se zavzemala za krepitev pravne države, da bo spoštovala pogoje za neodvisno delo medijev ter spoštovala delo civilne družbe vključno z nevladnimi organizacijami," je še dodala predsednica države.

