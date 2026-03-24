Kot je za poljsko tiskovno agencijo povedal trener Maciej Maciusiak, poljski smučarski skakalec Kacper Tomasiak ne bo tekmoval na smučarskih poletih v Planici. 19-letni skakalec je tako predčasno končal svojo debitantsko sezono v svetovnem pokalu.

19-letni poljski as je v nedeljo v Vikersundu padel, potem ko je pristal pri 192 metrih. Takoj zatem so ga odpeljali v bolnišnico, z njim pa na srečo kljub udarcu z glavo ob tla, ni bilo nič hujšega.

Glavni trener poljske smučarske skakalne reprezentance je zdaj sporočil, da so Tomasiaka v ponedeljek odpustili iz bolnišnice v Drammnu, potem ko so opravili vrsto testov, ki niso pokazali resnejših poškodb. Skakalec se je s preostalimi člani ekipe vrnil na Poljsko in popoldne prispel domov v Bielsko-Bialo.

"Ostal bo doma, zelo je utrujen in mora počivati. Za Planico bo čas prihodnje leto," je pojasnil trener Poljakov. S to odločitvijo je trikratni olimpijski medaljist in mladinski svetovni prvak končal svojo prvo sezono tekmovanja v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Tomasiak je na 22 nastopih zbral 391 točk. Njegova najboljša rezultata v svetovnem pokalu sta peti mesti v Wisli in Engelbergu. Na olimpijskih igrah je osvojil srebro na normalni skakalnici in bron na veliki, na superekipni tekmi pa je v paru s Pawlom Waskom osvojil srebro.

