Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Nedelja,
5. 4. 2026,
15.02

Osveženo pred

11 ur, 41 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
vojna proti Iranu Hormuška ožina Evropa energetska kriza

Nedelja, 5. 4. 2026, 15.02

11 ur, 41 minut

Napoved Američanov: 10. april bo usoden za Evropo

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Red 10
Galaxy letalo | Na fotografiji: ameriška vojaška letala v Nemčiji | Foto Guliverimage

Na fotografiji: ameriška vojaška letala v Nemčiji

Foto: Guliverimage

Zaradi dejanskega zaprtja Hormuške ožine se bo Evropa soočala s kritičnim pomanjkanjem nafte že od 10. aprila, kaže študija velike ameriške banke J.P. Morgan. Zadnje pošiljke surove nafte, poslane pred izbruhom vojne, naj bi prispele na ta datum. Uvoz se bo nato ustavil.

Energetska kriza, ki jo je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, Azijo in južno Afriko prizadene še bolj kot Evropo. Po študiji J.P. Morgana se je večina dobav v te regije ustavila 1. aprila. Južna Afrika se po poročanjih od 15. marca spopada z upadajočim uvozom, piše nemški medij Focus.

Težave za Indijo in Kitajsko, a tudi za ZDA

To predstavlja poseben problem za države, kot sta Kitajska in Indija, ki se za 90 odstotkov svojega uvoza zanašajo na Perzijski zaliv. Kriza bo neposredno prizadela tudi Severno Ameriko. Od 15. aprila naprej grozi, da bo polni vpliv opazen tudi tukaj, ko bo večina dobav motenih.

Poseben poudarek je na dizelskem gorivu. Tretjina uvoženega goriva prihaja z Bližnjega vzhoda. Če kmalu ne bo najdena rešitev za odprtje ožine v Perzijskem zalivu, bo to imelo resne posledice za promet, kmetijstvo in ogrevanje.

Težave v letalskem prometu

Vendar pomanjkanje ogroža tudi druge rafinirane proizvode, kot sta kerozin in nafta, ki sta potrebna za letalstvo in kemično industrijo. Na trgu po vsem svetu že manjkajo milijoni sodčkov. Ena od posledic so odpovedi poletov, katerih število bi se povečalo, če bi se kriza nadaljevala.

V odgovor so številne države po svetu uvedle varčevalne ukrepe. Potrošniki pa lahko tudi sami prihranijo gorivo na preproste načine. Mednje spadajo vzdrževanje pravilnega tlaka v pnevmatikah, vožnja z zmerno hitrostjo ter umirjen in preudaren slog vožnje. Po podatkih ADAC (Nemški avtomobilski klub) lahko vozniki na ta način prihranijo do 20 odstotkov goriva, še piše Focus.

vojna proti Iranu Hormuška ožina Evropa energetska kriza
