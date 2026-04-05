Nedelja, 5. 4. 2026, 22.55

4 ure, 7 minut

Špansko prvenstvo, 30. krog

Barcelona po spodrsljaju Reala na +7, Jan Oblak še vedno počiva

Barcelona | Robert Lewandowski je zadel za zmago Barcelone v Madridu. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Veliki madridsko-katalonski derbi med Atleticom Madridom in Barcelono, ki ga bomo v aprilu videli kar trikrat, je z 2:1 pripadel Kataloncem. Ti so najbližjemu zasledovalcu, madridskemu Realu, ušli na sedem točk, saj se je ta opekel na gostovanju pri 17. Mallorci, kjer je izgubil. Atletico, ki še ne more računati na Jana Oblaka, je v 39. minuti v vodstvo popeljal Giuliano Simeone, a je le tri minute pozneje izenačil Marcus Rashford. Še pred odmorom pa udarec za domače, Nicolas Gonzalez si je prislužil predčasno pot pod prho, tako da so Atleti ves drugi polčas igrali z igralcem manj. Terensko premoč gostov je v 87. minuti z zmagovitim zadetkom kronal Robert Lewandowski.

Real Madrid, Federico Valverde
Atletico je prvi povedel, ko je v 39. minuti zadel Giuliano Simeone, a je Marcus Rashford kmalu zatem izenačil (42.). Nicolas Gonzalez je po Var-pregledu prejel rdeči karton zaradi prekrška nad zvezdnikom Barcelone Laminom Yamalom tik pred polčasom. Na drugi strani igrišča je sodnik razveljavil rdeči karton, ki ga je prejel Barcelonin Gerard Martin, in mu dosodil le rumenega.

Barcelona je pritiskala za zmago in imela nekaj sreče, ko se je po obrambi vratarja Juana Mussa žoga odbila od leve rame Lewandowskega v mrežo. Ekipi se bosta v sredo v Barceloni znova pomerili v ligi prvakov.

Branilci naslova imajo zdaj v boju za novo špansko lovoriko sedem točk naskoka pred prvim zasledovalcem, Real Madridom.

Real Madrid je na Majorki doživel hladen tuš, izgubil je z 1:2. Foto: Reuters

Real Madrid se je opekel na Majorki

Mallorco je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Manu Morlanes (41. minuta), zahvaljujoč poznemu golu povratnika po poškodbi Ederja Militaa (88.), ki je zaigral prvič po štirih mesecih, pa se je zdelo, da se bodo gosti iz prestolnice vsaj izognili porazu.

Vendar so domačini v 91. minuti znova zadeli, ko je bil uspešen kosovski reprezentant Vedat Muriqi, drugi strelec prvenstva za Kylianom Mbappejem, in zagotovil zmago Mallorci. Ta si je prislužila tri ključne točke v boju proti izpadu v drugo ligo.

Špansko prvenstvo, 30. krog:

Petek, 3. april:

Sobota, 4. april:

Nedelja, 5. april:

Ponedeljek, 6. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

23 – Mbappe (Real Madrid)
19 – Muriqi (Mallorca)
15 – Budimir (Osasuna)
14 – Yamal (Barcelona)
12 – Ferran Torres (Barcelona), Lewandowski (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad)
11 – Borja Iglesias (Celta Vigo), Raphinha (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid)
10 – Boye (Alaves), De Frutos (Rayo Vallecano), Sorloth (Atletico Madrid)
9 – Duro (Valencia), Mikautadze (Villarreal), Moleiro (Villarreal), Vanat (Girona)
8 – Alvarez (Atletico Madrid), Cucho Hernandez (Betis), Guedes (Real Sociedad), Martinez (Alaves), Mir (Elche), Moreno (Villarreal)
...

Albert Riera
