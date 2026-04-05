Nemško prvenstvo, 28. krog
Kozlički pokvarili načrte Albertu Rieri
Vodilni Bayern München je v 28. krogu nemške bundeslige v Freiburgu zaostajal že z 0:2, a v zadnjih minutah tekme pripravil popoln preobrat in slavil s 3:2. Tako je dosegel stoti gol v sezoni. Bavarci so ohranili devet točk prednosti pred Dortmundom (60 golov), ki je četrto zaporedno zmago vknjižil v Stuttgartu (0:2). Eintracht, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije in Celja Albert Riera, je v nedeljo izpustil iz rok dragoceni točki v boju za Evropo. Doma je proti Kölnu vodil že z 2:0, a se moral na koncu zadovoljiti le s točko. Za šestouvrščenim Bayerjem, to mesto še pelje v Evropo, zaostaja za ogromnih deset točk.
Bavarci so bili v soboto na stadionu Europa Park v Freiburgu na pragu drugega poraza v tej sezoni bundeslige, saj so gostitelji po zadetkih Johana Manzambija in Lucasa Holerja do 81. minute vodili z 2:0. A varovanci gostujočega stratega Vincenta Kompanyja so v izdihljajih tekme le osvojili vse tri točke. Najprej je dvakrat zadel Tom Bischof, v samih izdihljajih tekme pa je po podaji Kanadčana Alphonsa Daviesa zmagoviti zadetek prispeval komaj 18-letni Lennart Karl.
Münchenčani ostajajo devet točk pred Borussio Dortmund, ki je v soboto gostovala v Stuttgartu in zmagala z 2:0. Gola sta zabila Karim Adeyemi in Julian Brandt, oba šele globoko v sodnikovem dodatku.
Eintracht iz Frankfurta, ki ga od sredine zime vodi nekdanji trener Olimpije in Celja Albert Riera, ne najde pozitivnega niza rezultatov. Proti Kölnu je v nedeljo doma vodil že z 2:0, a je nato sledil preobrat kozličkov, tako da se je moral Eintracht zadovoljiti le s točko.
Domači so do dveh golov naskoka prišli v le treh minutah med 66. in 69., a so gostje izid do 83. minute izenačili. Köln je dve točki in eno mesto nad nevarnim območjem izpada.
Nemško prvenstvo, 28. krog:
Sobota, 4. april:
Nedelja, 5. april:
Lestvica
Najboljši strelci:
31 – Kane (Bayern)
18 – Undav (Stuttgart)
15 – Luis Díaz (Bayern)
13 – Guirassy (Borussia D.)
12 – Baumgartner (Leipzig)
11 – Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M-)
10 – Amiri (Mainz), Burkardt (Eintracht), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Kramarić (Hoffenheim), Schick (Bayer)
9 – Asllani (Hoffenheim), Demirović (Stuttgart)
...