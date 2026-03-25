Albert Riera že po nekaj tednih v Nemčiji na udaru

Po poročanju Sky Germany naj bi se po sedmih tednih že močno tresel trenerski stolček Alberta Riere pri Eintrachtu iz Frankfurta. Nad nekdanjim trenerjem Olimpije in Celja naj bi negodovali tako v vodstvu kluba kot v igralskem kadru.

"Ali je bilo imenovanje Alberta Riere napaka? Po govoricah je slutiti, da pri Eintrachtu iz Frankfurta že začenjajo dvomiti," so v povezavi s španskim trenerjem na stolčku nemškega prvoligaša zapisali pri Sky Germany. Po poročanju omenjenega medija naj bi se notranje nasprotovanje španskemu trenerju pojavilo že po sedmih tednih na položaju, razlogov za to pa naj bi bilo več.

Prvič, vodilne v klubu naj bi zmotil slog igre, ki ga goji španski trener. Čeprav je opazno stabiliziral obrambo, ki je bila pod njegovim predhodnikom Dinom Toppmöllerjem precej nestabilna, je napad zaradi tega trpel. Na zadnjih tekmah je jedro ekipe vse bolj delovalo brez idej.

Riera je prav tako vzbudil pozornost s svojo tiskovno konferenco po porazu v Mainzu, ko je morebitno zmago svoje ekipe v Porenju - Pfalškem opisal kot čudež. Ob tem je poudaril, da je Frankfurt na gostovanjih v Mainzu na zadnjih 21 tekmah zmagal le enkrat. "Danes nismo dosegli čudeža," je dejal. Po drugi strani naj bi podpora Rieri znotraj ekipe padala, saj naj bi igralci njegove taktične zahteve dojemali kot preveč zapletene. Številni sestanki, nekateri naj bi trajali več kot eno uro, naj bi igralce Frankfurta preobremenjevali. Odločitev, da v ekipo za tekmo v Mainzu ne uvrsti Maria Götzeja, čeprav naj bi bil tik pred podaljšanjem pogodbe, ter javna kritika po porazu proti Mainzu prav tako naj ne bi naleteli na dober odziv pri delu ekipe.

"Lahko ponudim rešitve in narekujem, kako se moramo gibati. A jaz stojim ob robu igrišča, ne morem podati zadnje podaje. Veste, včasih vidim prostor, pa ga igralec ne," je po zadnji tekmi dejal Riera in dodal: "To ni mišljeno kot kritika igralcev, vendar na koncu, v zadnji četrtini, odloča kakovost igralcev. Vedno pravim, da lahko mi, trenerji, igralce naučimo vsega, a na koncu šteje kakovost."

Riera je že ob prihodu dvignil precej prahu s svojimi drznimi izjavami, med drugim je poudaril: "Če bi svojim igralcem rekel, naj skočijo z balkona, bi to storili." Za zdaj se zdi, da njegov neposreden pristop ne prinaša želenih rezultatov. Izkupiček po sedmih tekmah je precej skromen: tri zmage, dva remija in dva poraza.

