Arsenal Premier League angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 9.25

Parada v Londonu

Številni navijači Arsenala aretirani, še hujši izgredi v Parizu

Arsenal navijači | Navijači Arsenala po 22 letih spet slavijo naslov angleških prvakov. | Foto Guliverimage

Med parado londonskega nogometnega kluba Arsenal v čast naslova državnega prvaka so morali z višine rešiti približno 75 ljudi, 16 pa je bilo aretacij, so sporočile reševalne službe. Na tisoče navijačev topničarjev se je zbralo na ulicah okoli stadiona Emirates, ko se je ekipa v nedeljo popoldne odpravila na parado za naslov v premier league. V nemirih, ki so konec tedna izbruhnili po zmagi pariškega PSG v finalu lige prvakov, je francoska policija medtem aretirala skoraj 900 ljudi.

Zrak, poln rdečega dima, je ovil navijače. Ti so se povzpeli na drevesa, strehe in semaforje v upanju, da bodo med vožnjo mimo avtobusa videli svoje junake. Londonska gasilska brigada je sporočila, da je med dogodkom rešila "približno 75 ljudi" z višine in navijače pozvala, naj se med nadaljevanjem praznovanja vzdržijo plezanja na strehe.

Povedala je tudi, da je bila gasilska brigada prisotna pri požaru v hotelu, za katerega se domneva, da ga je povzročila nepremišljeno odvržena bakla. Pomočnik komisarja Pat Goulbourne je dejal: "Na srečo je požar povzročil le majhno škodo na zunanjosti stavbe." Pirotehnika naj bi sprožila tudi požarne alarme na več drugih lokacijah v okolici.

"Medtem ko se navijači vračajo domov, jih pozivamo, naj se izogibajo uporabi pirotehnike, zlasti na postajah, in naj se držijo stran od stavb in drugih vnetljivih materialov," so gasilci pozvali Londončane.

Goulbourne je sicer tudi dodal, da je bilo praznovanje "fantastičen prizor" in da so mnogi navijači "varno proslavili dosežek svojega kluba".

Metropolitanska policija je sporočila, da je bilo do 21. ure v nedeljo na območju okoli parade Arsenala aretiranih 16 ljudi. Policija je na omrežju X dodala, da je do aretacij prišlo zaradi obtožb, kot so pijano in moteče vedenje, kazniva dejanja, povezana z drogami, spolni napad in napad na reševalce.

Policisti so bili na kraj napada z nožem na Hornsey Road poklicani malo po 20.30 in so se odzvali z reševalci in reševalnim vozilom. Enega moškega so odpeljali v bolnišnico, kjer bodo ocenili njegovo stanje, je sporočila policija.

Metropolitanska policija naj bi na paradi imela več kot 500 policistov. Ko se je popoldan prevesil v večer, so ulice severnega Londona ostale polne navijačev Arsenala. Ceste so bile posute s pločevinkami, steklenicami, podrtimi električnimi kolesi in drugimi odpadki s praznovanja.

Množice so še naprej veselo skandirale in prepevale, ko so se vračale proti postajam podzemne železnice, še poroča PA Media.

Kaos v Parizu

Množični izgredi v Franciji so medtem zasenčili drugo zaporedno zmagoslavje PSG v ligi prvakov. Izgredniki so uporabljali pirotehnična sredstva, s katerimi so obmetavali tudi pripadnike policijskih in varnostnih sil. Skupaj so oblasti za zagotavljanje javnega reda in miru mobilizirale 22.000 policistov, od tega 8000 v Parizu.

Policija je v francoski prestolnici ostala v visoki pripravljenosti tudi za slovesno parado in mimohod pariškega kluba. Več deset tisoč navijačev z zastavami se je znova zbralo na ulicah, da bi si ogledali parado ekipe od pariškega letališča Charles de Gaulle do trga Champ-de-Mars v senci Eifflovega stolpa.

V nedeljo zvečer je predsednik Emmanuel Macron sprejel nogometaše PSG v Elizejski palači. Čeprav je dejal, da je PSG "izjemen ponos" za Francijo, je obsodil "neopisljivo" nasilje.

