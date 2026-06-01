Slovenskima motokrosistoma v elitnem razredu svetovnega prvenstva MXGP Timu Gajserju in Janu Pancarju se tudi na sedmi dirki sezone nista posrečili obe vožnji. Tim je odpeljal odlično prvo, Jan pa zelo dobro drugo. A ob tako močni in številni konkurenci to ni dovolj za boj za mesta, ki si ju želita, torej Gajser za zmage in naslov prvaka, Pancar pa za prvo deseterico. Njuni občutki po veliki nagradi Nemčije, ki je običajno ena njunih najboljših dirk v letu, so bili tako precej mešani.

"Krmilo je bilo močno zvito, a se nisem predal"

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Tim Gajser (Yamaha) je dirko v Teutschenthalu, kjer je že štirikrat zmagal, končal na sedmem mestu. Na kvalifikacijski vožnji je bil drugi, prav tako drugi v prvi vožnji, v drugi pa po padcu v prvem krogu in s poškodovanim motorjem šele 19. Obenem je v Nemčiji dirkal z bolečinami, potem ko si je teden prej poškodoval koleno. "Sobota in začetek nedelje sta bila pravzaprav zelo pozitivna. Prva vožnja mi je šla dobro, na progi sem se dobro počutil. Drugo mesto je bil za nas dober rezultat, saj sem vedel, da bo težko zaradi bolečin v kolenu," je dogajanje na sedmi dirki sezone opisal petkratni svetovni prvak.

In nadaljeval: "Druga vožnja je bila veliko težja. Nisem imel najboljšega štarta, nato sem naredil še dve napaki v prvem krogu. Že na štartni ravnini sem zadel z Maximom, malo pozneje pa sem na enem od skokov izgubil nadzor nad sprednjim kolesom. Skušal sem se rešiti z nogo, a me je vrglo z motorja. Bil je kar grd padec. Potreboval sem kar nekaj časa, da sem se vrnil na motor, saj so drugi vozniki še skakali čez tisti skok. Nato je bilo res težko voziti, saj je bilo krmilo močno zvito. A se nisem predal. Osredotočil sem se na to, da pridem do cilja. Jezen sem, ker bi se tej napaki lahko izognil. Hkrati sem pa hvaležen, da je z mano vse v redu, saj bil padec res hud. Marsikaj sem se naučil. V uvodnih krogih, ko mi ne uspe dober štart, moram biti bolj potrpežljiv."

Tim Gajser in vodja Yamahine ekipe Michele Lavetti Foto: Yamaha Racing

Lucas Coenen ima že 88 točk prednosti

Lucas Coenen je dobil tretjo dirko letos. Foto: Guliverimage Gajser je običajno v prvih dveh krogih po slabem štartu zelo agresiven in vselej pridobi veliko mest. Zaveda se, da mu v nasprotnem primeru tekmeci lahko uidejo. Doslej mu je šlo to zelo dobro, tokrat pa se mu je pripetil ta padec. Najhuje pa je, da se je zaostanek za vodilnim v svetovnem prvenstvu Lucasom Coenenom (KTM) povečal že na 88 točk. Mladi Belgijec je v Nemčiji osvojil 58 od mogočih 60 točk. Zmagal je tretjič letos. Zdaj mu je na lestvici blizu samo še Jeffrey Herlings (Honda), a tudi njegov zaostanek se je po odstopu v prvi vožnji povečal na 31 točk.

MXGP, skupni seštevek v prvenstvu (7/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 344 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 313

3. Romain Febvre (Kawasaki) 263

4. Tim Gajser (Yamaha) 256

5. Maxime Renaux (Yamaha) 251

6. Kay de Wolf (Husqvarna) 223

7. Tom Vialle (Honda) 219

8. Ruben Fernandez (Honda) 216

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 61

Pancar: Imel sem velike težave z nastavitvami motorja

Tim Gajser in Jan Pancar Foto: Damjan Končar/AMZS Medtem ko je Tim Gajser na četrtem mestu skupnega seštevka, je drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) na 17. Za želeno deseterico zaostaja že 81 točk. S tako številno konkurenco se mladi Dolenjec še ni soočil, obenem ga letos res spremlja smola – od bolezni do težav z motorjem in padcev. Nobene od voženj letos še ni končal v prvi deseterici, zdaj je bil drugič 11. (v drugi vožnji). "Skupno 14. mesto. Dvakrat sem padel v prvi vožnji, druga pa je bilo mnogo boljša. Imel sem velike težave z nastavitvami motorja. Pred vsako vožnjo sva jih spreminjala in šele za drugo sva našla dobre. Gradimo na tem!" je po sedmi od 19 letošnjih dirk zapisal Pancar. Naslednja bi lahko bila zanj znova nekoliko težja, saj bo že prihajajoči konec tedna dirkal na peščeni progi v Latviji.

Ni pa več daleč naslednja dirka, kjer se lahko zbere več slovenskih navijačev. VN Italije bo letos v Montevarchiju v Toskani, na sporedu pa je 20. in 21. junija.

Jeffrey Herlings je v Nemčiji povečal svoj zaostanek, saj je odstopil v prvi vožnji. Foto: Guliverimage