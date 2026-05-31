Pri nemškem nogometnem prvoligašu Eintrachtu iz Frankfurta so po dveh tednih le našli zamenjavo za Španca Alberta Riero, nekdanjega trenerja Celja in Olimpije. Na stolček se bo usedel 56-letni Avstrijec Adi Hütter, ki je s klubom podpisal triletno pogodbo do leta 2029, so sporočili iz kluba bundeslige. Hütter je bil že trener kluba.

Hütter prevzema mesto od španskega strokovnjaka Riere, ki je na mestu trenerja zdržal manj kot štiri mesece.

Frankfurt v bundesligi ni izpolnil ciljev vodstva kluba, končal je na osmem mestu, kar pomeni, da v naslednji sezoni ne bo igral v evropskem nogometu. Igralci Frankfurta so sedmo mesto in s tem kvalifikacije za konferenčno ligo zgrešili za tri točke.

Hütterjev prvi mandat v Frankfurtu je bil v obdobju od 2018 do 2021. V prvi sezoni na klopi je Frankfurt popeljal do polfinala evropske lige, leto kasneje pa do polfinala nemškega pokala.

Nato je delal pri Borussii Mönchengladbach in francoskem ligaškem klubu Monaco, od katerega se je moral posloviti oktobra lani.

Ekipo bo zdaj vodil Adi Hütter. Foto: Guliverimage

Njegov odhod iz Frankfurta leta 2021 so spremljale polemike, saj je imel veljavno pogodbo še za dve leti. Toda to je zdaj pozabljeno in je prejel zaupanje za drugi mandat kot trener Frankfurta.

"Adi Hütter predstavlja pogumen napadalni nogomet, jasnost in disciplino," je dejal član upravnega odbora Frankfurta, pristojen za šport, Markus Krösche.

"Po zelo dobrih pogovorih smo prepričani, da lahko skupaj napredujemo pri Eintrachtu. Prednost je, da Adi pozna sistem, strukturo, okolje in ljudi v klubu in okoli njega, zato ne bo potreboval obdobja privajanja."

"Zame je zelo posebno in čustveno, da sem spet trener pri Eintrachtu. Čas, ki sem ga preživel skupaj v Frankfurtu, je name pustil velik vtis in je vedno ostal z mano. Ko se ozrem nazaj, sem vedno imel občutek, da se moje delo tukaj ni končalo," je dejal novi trener.

Naloga ne bo lahka, saj Frankfurt po sezoni 2025/26 polni razočaranj načrtuje veliko prenovo ekipe.

