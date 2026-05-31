Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
12.59

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Raheem Sterling angleška nogometna reprezentanca Droga

Nedelja, 31. 5. 2026, 12.59

28 minut

Nekdanji angleški reprezentant Sterling aretiran zaradi suma vožnje pod vplivom drog

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Raheem Sterling | Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. | Foto Guliverimage

Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah.

Foto: Guliverimage

Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. Enaintridesetletnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog, poročajo mediji, med njimi francoska tiskovna agencija AFP.

V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem. Med vožnjo po avtocesti M3 v Hampshiru v južni Angliji se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado. Nogometaš je imel srečo v nesreči, saj ni utrpel resnih poškodb.

"Malo pred 9. uro v četrtek smo prejeli obvestilo, da je voznik Lamborghinija trčil v ograjo na avtocesti M3 v smeri proti jugu, blizu križišča Minley. V nesreči ni bilo vpletenih nobenih drugih vozil in ni bilo poročil o poškodbah. Voznik, 31-letni moški iz Berkshira, je bil aretiran zaradi suma vožnje vozila pod vplivom drog, nevarne vožnje, posedovanja droge razreda C in neupoštevanja navodil o odvzemu vzorca. Medtem ko preiskava poteka, je bil izpuščen na prostost," so o dogodku sporočili iz policije Hampshira.

Viri blizu Sterlinga so za britansko tiskovno agencijo Press Association kategorično zavrnili možnost, da bi nekdaj odličen nogometaš uporabljal prepovedana mamila. "Obstaja zgolj sum, vendar pa ni dokazov o čemer koli," so povedali neimenovani viri.

Sterlinga so po plačilu varščine izpustili na prostost.

Veljal je za vrhunskega igralca, igral je v elitni angleški premier league za ekipe, kot so Liverpool, Manchester City in Chelsea. V zadnjem obdobju pa je preživljal težke trenutke.

"Počutil se je ničvrednega, pozabljenega in po izjemno težkih nekaj letih je trpel zaradi neizmerljivega psihološkega pritiska," so še povedali neimenovani viri.

Nekdanji angleški krilni igralec je nazadnje od februarja letos igral za Feyenoord v nizozemski prvi ligi ter vpisal zgolj osem nastopov.

Njegova prejšnja statistika je bolj impresivna. V 82 reprezentančnih nastopih je dosegel 20 golov in pomagal Angliji do polfinala svetovnega prvenstva 2018 ter finala eura leta 2020.

Leta 2015 se je pridružil Manchester Cityju, s katerim je osvojil štiri naslove angleškega prvaka, pet ligaških pokalov, pokal FA, leta 2021 je igral tudi v finalu lige prvakov.

Leta 2022 se je pridružil Chelseaju, a je že kmalu izgubil naklonjenost in sezono 2024/25 preživel kot posojen igralec Arsenalu.

Preberite še:

Pascal Zuberbühler Zuberbuehler
Sportal Po nori prigodi, kakršne svet še ni videl, odšel domov in se zjokal
Maradona 1986
Sportal Če bi to naredil danes, bi šel v zapor
finale lige prvakov PSG
Sportal PSG je ubranil evropski naslov! Noro, kako sta topničarja zapravila 11-metrovko.
Raheem Sterling angleška nogometna reprezentanca Droga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.