Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. Enaintridesetletnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog, poročajo mediji, med njimi francoska tiskovna agencija AFP.

V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem. Med vožnjo po avtocesti M3 v Hampshiru v južni Angliji se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado. Nogometaš je imel srečo v nesreči, saj ni utrpel resnih poškodb.

"Malo pred 9. uro v četrtek smo prejeli obvestilo, da je voznik Lamborghinija trčil v ograjo na avtocesti M3 v smeri proti jugu, blizu križišča Minley. V nesreči ni bilo vpletenih nobenih drugih vozil in ni bilo poročil o poškodbah. Voznik, 31-letni moški iz Berkshira, je bil aretiran zaradi suma vožnje vozila pod vplivom drog, nevarne vožnje, posedovanja droge razreda C in neupoštevanja navodil o odvzemu vzorca. Medtem ko preiskava poteka, je bil izpuščen na prostost," so o dogodku sporočili iz policije Hampshira.

Viri blizu Sterlinga so za britansko tiskovno agencijo Press Association kategorično zavrnili možnost, da bi nekdaj odličen nogometaš uporabljal prepovedana mamila. "Obstaja zgolj sum, vendar pa ni dokazov o čemer koli," so povedali neimenovani viri.

Sterlinga so po plačilu varščine izpustili na prostost.

Veljal je za vrhunskega igralca, igral je v elitni angleški premier league za ekipe, kot so Liverpool, Manchester City in Chelsea. V zadnjem obdobju pa je preživljal težke trenutke.

"Počutil se je ničvrednega, pozabljenega in po izjemno težkih nekaj letih je trpel zaradi neizmerljivega psihološkega pritiska," so še povedali neimenovani viri.

Nekdanji angleški krilni igralec je nazadnje od februarja letos igral za Feyenoord v nizozemski prvi ligi ter vpisal zgolj osem nastopov.

Njegova prejšnja statistika je bolj impresivna. V 82 reprezentančnih nastopih je dosegel 20 golov in pomagal Angliji do polfinala svetovnega prvenstva 2018 ter finala eura leta 2020.

Leta 2015 se je pridružil Manchester Cityju, s katerim je osvojil štiri naslove angleškega prvaka, pet ligaških pokalov, pokal FA, leta 2021 je igral tudi v finalu lige prvakov.

Leta 2022 se je pridružil Chelseaju, a je že kmalu izgubil naklonjenost in sezono 2024/25 preživel kot posojen igralec Arsenalu.

