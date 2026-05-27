Italijanski nogometni trener Maurizio Sarri je s prvoligašem Laziom sporazumno prekinil pogodbo, so potrdili pri rimskem klubu. Sarri bo predvidoma trenersko pot nadaljeval pri Atalanti.

Sedeminšestdesetletni Maurizio Sarri je tako v nekaj več kot dveh letih še drugič zapustil Lazio. V tej sezoni je ta ligo končal na devetem mestu in izgubil finale pokala. Lazio je bil doslej dvakrat italijanski prvak, nazadnje leta 2000.

Sarrija bo po poročanju italijanskih medijev najverjetneje nasledil Gennaro Gattuso, ki je neuspešno vodil Italijo v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sarri pa naj bi se preselil k Atalanti, čeprav klub iz Bergama še ni odpustil zdajšnjega trenerja Raffaeleja Palladina.