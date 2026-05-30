Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
14.00

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Liverpool Arne Slot angleško prvenstvo Premier League tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Sobota, 30. 5. 2026, 14.00

1 minuta

Premier liga

Arne Slot zapušča Liverpool

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Arne Slot | Slot je v klub prišel leta 2024 in na Anfield Roadu zamenjal Nemca Jürgena Kloppa. | Foto Reuters

Slot je v klub prišel leta 2024 in na Anfield Roadu zamenjal Nemca Jürgena Kloppa.

Foto: Reuters

Angleški nogometni velikan Liverpool išče novega trenerja. Klub je na spletnih straneh potrdil, da se poslavlja od Nizozemca Arneja Slota. Liverpool je letos končal na petem mestu angleške elitne premier league.

Arne Slot je v klub prišel leta 2024 in na Anfield Roadu zamenjal Nemca Jürgena Kloppa. Že v prvi sezoni je z ekipo osvojil tudi naslov. V klubu so bili nezadovoljni z letošnjimi dosežki, saj se je ekipa od lige prvakov poslovila že v osmini finala, v domačem prvenstvu pa je bil nastop v evropski eliti dolgo ogrožen. Na zadnjih desetih tekmah je ekipa dosegla le tri zmage, enkrat remizirala in šestkrat izgubila.

Mediji na otoku pišejo, da je najbolj vroči kandidat za trenersko mesto trenutno Španec Andoni Iraola, ki deluje pri tekmecu Bournemouthu. The Sun pa je poročal, da se je klub povezal tudi s Kloppom, a ostaja odprto ali so se pogovarjali o trenerskem položaju, ali pa so od Nemca želeli le kakšen nasvet.

Maradona 1986
Sportal Če bi to naredil danes, bi šel v zapor
Claudia Sheinbaum
Sportal Mehiška predsednica podarila vstopnico za odprtje SP
Harald Schumacher
Sportal Italija vstala od mrtvih, svet zasovražil brutalnega nemškega grobijana
Liverpool Arne Slot angleško prvenstvo Premier League tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.