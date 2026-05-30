Angleški nogometni velikan Liverpool išče novega trenerja. Klub je na spletnih straneh potrdil, da se poslavlja od Nizozemca Arneja Slota. Liverpool je letos končal na petem mestu angleške elitne premier league.

Arne Slot je v klub prišel leta 2024 in na Anfield Roadu zamenjal Nemca Jürgena Kloppa. Že v prvi sezoni je z ekipo osvojil tudi naslov. V klubu so bili nezadovoljni z letošnjimi dosežki, saj se je ekipa od lige prvakov poslovila že v osmini finala, v domačem prvenstvu pa je bil nastop v evropski eliti dolgo ogrožen. Na zadnjih desetih tekmah je ekipa dosegla le tri zmage, enkrat remizirala in šestkrat izgubila.

Mediji na otoku pišejo, da je najbolj vroči kandidat za trenersko mesto trenutno Španec Andoni Iraola, ki deluje pri tekmecu Bournemouthu. The Sun pa je poročal, da se je klub povezal tudi s Kloppom, a ostaja odprto ali so se pogovarjali o trenerskem položaju, ali pa so od Nemca želeli le kakšen nasvet.