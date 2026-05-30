Grd padec minulo nedeljo v Franciji, štiri dni intenzivnih terapij na razbolelem kolenu, negotovost, ali bo sploh lahko nastopil na VN Nemčije. Za Timom Gajserjem so težki dnevi. A v petek je prispel v Teutschenthal, kjer je v preteklosti že štirikrat zmagal, sobota pa se je začela zelo obetavno - bil je najhitrejši tako na prostem treningu kot v vožnji na čas.

Tim Gajser (Yamaha) bo šest dni po padcu na VN Francije in lažji poškodbi kolena na sobotni kvalifikacijski vožnji v Teutschenthalu kot prvi izbiral štartno rampo. V vožnji na čas je bil namreč najhitrejši. Na eni svojih najljubših prog je odpeljal krog kar sedem desetink hitreje kot zmagovalec treh letošnjih dirk Jeffrey Herlings (Honda). Tretji čas je dosegel vodilni v letošnjem prvenstvu MXGP, Lucas Coenen (KTM), ki je zaostal že celo sekundo. Drugi Slovenec v elitnem razredu svetovnega prvenstva v motokrosu Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 12.

Kvalifikacijska vožnja, kjer se delijo točke od 10 do ena za prvih 10, vrstni red pa pomeni tudi vrstni red izbire štartne rampe za nedeljski glavni vožnji, se začne ob 17.25. Bomo videli, ali bo Timovo koleno zdržalo napore 25-minutne vožnje. Izziv zanj je letos tudi štart, saj se mu na večino voženj niso najbolj posrečili.

Nedeljska dirka se začne ob 13.15, ko bodo prvo vožnjo odpeljali v MX2, nato ob 14.15 sledi prva vožnja v MXGP. Ob 16.10 in 17.10 sta na sporedu drugi vožnji sedme letošnje velike nagrade.

MXGP, skupni seštevek (6/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 286 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 284

3. Romain Febvre (Kawasaki) 231

4. Tim Gajser (Yamaha) 223

5. Tom Vialle (Honda) 219

6. Maxime Renaux (Yamaha) 218

…

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 49