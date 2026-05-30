Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
15.20

Eva Alina Hočevar kajak kanu Tacen svetovni pokal

Svetovni pokal v kajaku in kanuju, Tacen

Eva Alina Hočevar druga na tekmi svetovnega pokala v Tacnu

Tacen Eva Alina Hočevar kanu | Hočevar je za zmagovalko zaostala 0,70 sekunde. | Foto Aleš Fevžer

Hočevar je za zmagovalko zaostala 0,70 sekunde.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska divjevodašica Eva Alina Hočevar je v polnem sijaju zablestela na letošnji prvi tekmi svetovnega pokala v slalomu. V Tacnu je po petkovem zmagoslavju v kajaku na sobotni tekmi v kanuju zasedla drugo mesto, od 24-letne Ljubljančanke je bila hitrejša le Čehinja Tereza Kneblova.

Eva Alina Hočevar je za zmagovalko zaostala 0,70 sekunde, tretjeuvrščena Švicarka Alena Marx pa 1,60 sekunde.

Poleg Hočevar je v velikem finalu nastopila tudi 26-letna Lea Novak, v finalu 12 najboljših tekmovalk iz kvalifikacijskega dela je z dvema dotikoma v četrtih in osmih vratih zasedla osmo mesto z zaostankom 10,94 sekunde. Hočevar in Novak sta bili najhitrejši v dopoldanskih kvalifikacijah.

Ob 15.15 se je začel še veliki finale v moškem kanuju. V finalu bodo nastopili vsi trije slovenski tekmovalci Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar in Luka Božič.

Po petkovem zmagoslavju v kajaku je na današnji tekmi v kanuju Eva Alina Hočevar zasedla drugo mesto. | Foto: Aleš Fevžer

