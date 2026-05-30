Skupina Kingston, ki je na glasbeni sceni prisotna že od leta 1994, še vedno polni prizorišča po vsej Sloveniji. Njihove pesmi prepevajo predstavniki vseh generacij, česar člani skupine ne jemljejo za samoumevno, nam je povedal pevec Reno Čibej. "Energije nam še ne zmanjkuje, mi pa še vedno z veseljem stopimo na oder," je dodal. Kljub številnim uspešnicam, ki jih imajo za več kot dve uri koncerta, recepta zanje še niso našli, jih pa vedno znova preseneti, "ko si ljudje zaželijo kakšno pesem, ki je že dolgo nismo igrali ali pa smo jo v živo izvajali zelo redko".

Člani skupine Kingston: Zvone Tomac, Alex Mladenov, Dejan Dimec, Reno Čibej in Klemen Ogrizek Foto: Mediaspeed Dare Kaurič Alex Mladenov, s katerim skupina zdaj izdaja prvo skupno pesem. Skladba To noč ne spimo prinaša vse tisto, po čemer je skupina najbolj znana: dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Še vedno ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku, ki ga v novi skladbi spremlja izrazit latino pridih z vročimi kubanskimi ritmi. Vsi poznamo pesmi Cela ulica nori, Ko bo padal dež, Luna nad obalo in Hotel modro nebo legendarne slovenske skupine Kingston, ki si je ime nadela po glavnem mestu Jamajke. Petčlanska skupina, ki prihaja iz Idrije, po več kot treh desetletjih še vedno nastopa in ustvarja. Konec leta 2024 je skupino zapustil dolgoletni član in se podal na samostojno glasbeno pot , skupina pa se je s polno paro podala novim izzivom naproti. Kauriča je nadomestil basist, s katerim skupina zdaj izdaja prvo skupno pesem. Skladba To noč ne spimo prinaša vse tisto, po čemer je skupina najbolj znana: dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Še vedno ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku, ki ga v novi skladbi spremlja izrazit latino pridih z vročimi kubanskimi ritmi.

Predstavljate pesem To noč ne spimo. V čem ta pesem izstopa, zakaj je posebna?

Pesem To noč ne spimo nosi točno tisto energijo, ki jo ljudje povezujejo s Kingstoni – ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v ozadju, noč pa je preprosto prekratka. Tokrat smo svojemu prepoznavnemu zvoku dodali izrazit latino pridih in vroče kubanske ritme, zato je skladba kot ustvarjena za poletne večere, glasno prepevanje in dolge noči brez spanja.

Poglejte videospot:

Gre za prvo pesem, ki ste jo izdali po odhodu dolgoletnega člana Dareta Kauriča. Se je od takrat dinamika med člani kaj spremenila?

Že pred približno letom in pol se nam je pridružil Alex Mladenov, ki je v skupino prinesel novo energijo in svež zagon. Poleg igranja bas kitare je prevzel velik del organizacijskih in menedžerskih aktivnosti. Daretove prepoznavne vokalne dele pa je v večini pesmi prevzel naš kitarist Dejan, ki mu po vseh letih s Kingstoni ta vloga ni predstavljala težav. Mislim, da jo je odlično izpeljal in povsem upravičil zaupanje.

Znani ste po skladbah z nalezljivimi refreni. Ste po toliko letih ustvarjanja in nastopanja že našli recept, kako ustvariti uspešnico, ki jo prepevajo vsi?

Če bi obstajal pravi recept za uspešnico, bi ga verjetno uporabljali vsi (smeh, op. p.). Je pa podobno kot pri kuhanju – dokler jedi ne postaviš na mizo in je ljudje ne poskusijo, ne veš, ali jim bo res všeč. Tudi pri glasbi je tako. Najprej moraš biti sam zadovoljen s tem, kar ustvariš, potem pa poslušalci povedo svoje. Ko vidiš, da ljudje pesem pojejo s tabo na koncertih, veš, da si naredil nekaj pravega.

Videospot za novo pesem so posneli v Izoli, kjer je pred skoraj tridesetimi leti nastal tudi videospot za uspešnico Cela ulica nori. Foto: Niko Tomac

V več kot 30 letih ste nanizali že vrsto pesmi. Ali obstaja kakšna, ki jo občinstvo obožuje, vi pa je imate morda že malce dovolj?

Pravzaprav ne. Večje težave imamo včasih s tem, katere hite sploh umakniti s programa, kadar imamo krajši nastop. Uspešnic je za več kot dve uri koncerta, časa pa pogosto manj. Nas pa vedno znova preseneti, ko si ljudje zaželijo kakšno pesem, ki je že dolgo nismo igrali ali pa smo jo v živo izvajali zelo redko.

Na kaj ste na svoji dosedanji glasbeni poti najbolj ponosni? Bi kaj spremenili?

Najbolj smo ponosni na to, da naše pesmi že več kot 30 let živijo skozi različne generacije in da jih ljudje še danes pojejo z nami na koncertih po vsej Sloveniji. To je nekaj posebnega in tega ne jemljemo kot samoumevno. Energije nam še ne zmanjkuje, mi pa še vedno z veseljem stopimo na oder. Kot pravi ena naših pesmi – svet vrti se okrog nas, mi še pojemo naglas.

Preberite še: