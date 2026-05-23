Slovenci ubranili naslov prvaka v košarki v vozičkih

Ekipa košarkarjev na vozičkih Parasport Slovenia je ubranila naslov prvaka v regionalni ligi NLB Wheel. V finalu je slovenska ekipa danes v Ljubljani premagala zasedbo KKI Vrbas z 79:64.

V ponovitvi lanskega finala je Parasport Slovenia prevladovala in imela tekmece pod nadzorom večji del dvoboja ter na koncu zanesljivo prišla do končnega uspeha pred svojimi navijači v dvorani Tivoli.

Za slovenske košarkarje je to drugi zaporedni in tudi skupno drugi naslov prvaka v tem tekmovanju, Vrbas ostaja pri osmih naslovih.

V finalu so se v domači ekipi, ki jo je vodil trener Žiga Kobaševič, najbolj izkazali Amine Gamri, David Škorjanc in Milan Slapničar, ki so vsi dosegli po 17 točk, eno manj pa je prispeval Haris Kuduzović.

Foto: Filip Barbalić

Liga NLB Wheel velja za eno najmočnejših košarkarskih lig na vozičkih v Evropi. Tekmovanje poteka v turnirskem sistemu, skupaj pa je bilo na sporedu šest turnirjev. Turnirji rednega dela so bili v Podgorici, Zagrebu, Gradačcu in Bihaću, polfinalni turnir je aprila gostila Banjaluka, finale pa maja Ljubljana.

Danes je v tekmi za peto mesto je ekipa Zmaj premagala Uno Sano s 74:51. V boju za tretje mesto je OSI Paramont premagal najboljšo ekipo rednega dela Parasport Croatia (79:71), v velikem finalu pa Parasport Slovenia Vrbas (79:64).

Podelili so tudi nagrade najboljšim posameznikom; Nermin Hujić (Vrbas) je dobil nagradi za najboljšega podajalca in skakalca lige, najboljši strelec pa je Ramo Rekanović (Osi Paramont). Najkoristnejši igralec lige (MVP) pa je tudi postal Hujić.

V najboljši peterki lige pa so v tej sezoni Amir Čolić (Paramont), Ademir Demirović (Parasport Croatia), Dražen Duvnjak (Vrbas), Slapničar (Parasport Slovenia) in Hujić.