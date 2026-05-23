Sobota,
23. 5. 2026,
21.46

Sobota, 23. 5. 2026, 21.46

Spidvej

Madsen zmagovalec v Pragi

Leon Madsen, spidvej | Leon Madsen je zmagovalec dirke v Pragi. | Foto Guliverimage

Nemški spidvejist Leon Madsen je zmagovalec druge postaje sezone svetovnega prvenstva v Pragi. Na stopničkah sta končala še Avstralec Brady Kurtz in branilec naslova Poljak Bartosz Zmarzlik.

Na uvodni postaji v začetku maja je v nemškem Landshutu zmagal Poljak Kacper Woryna, Zmarzlik pa je bil že takrat tretji.

Zmarzlik v sezoni 2026 lovi rekordni sedmi naslov svetovnega prvaka. Branilec lovorike je lani slavil šestič in po številu naslovov ujel legendi tega športa, Novozelandca Ivana Maugerja in Šveda Tonyja Rickardssona. Poljak pa je prvi, ki je bil svetovni prvak štirikrat v nizu.

V današnjem velikem finalu je Madsen premagal Kurtza, lani najhujšega tekmeca Zmarzlika v boju za naslov prvaka, brez stopničk pa je ostal Danec Michael Jepsen Jensen.

V seštevku je po dveh dirkah na vrhu zdaj Zmarzlik, ki ima točko naskoka pred zmagovalcem prve dirke Woryno, tretji je Kurtz.

Skupno bo v tej sezoni na sporedu deset dirk, od tega bo tri gostila Poljska. Po uvodnih v Nemčiji in Pragi bodo imeli 5. in 6. junija dirkači dvojni spored v Manchestru, 20. junija bo dirka v Vroclavu, 11. julija v švedski Malilli, 1. avgusta pa bo serija SGP prvič gostovala v Lodžu. Ob koncu sezone bodo še dirke 8. avgusta v Rigi, 12. septembra v danskem Vojensu in zadnja 26. septembra v poljskem Torunu.

Matic Ivačič
