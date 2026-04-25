Anže Grmek Matic Ivačič spidvej

Sobota, 25. 4. 2026, 20.48

Spidvej

Grmek in Ivačič brez finala evropskega prvenstva

Matic Ivačič | Matic Ivačič je tekmoval v avstrijskem Cmureku. | Foto Nejc Molan/STA

Foto: Nejc Molan/STA

Slovenska spidvejista Matic Ivačič in Anže Grmek sta danes nastopila na kvalifikacijskih dirkah za evropsko prvenstvo v Avstriji in Nemčiji, a sta ostala brez finalnih nastopov, so sporočili iz krovne zveze AMZS.

V kvalifikacijskih dirkah za preboj v serijo štirih finalnih preizkušenj, po katerih bo znan evropski prvak med posamezniki za leto 2026, je Grmek vozil v nemškem Stralsundu. Zbral je pet točk in zasedel končno 11. mesto. V finalno serijo so se uvrstili Danec Rasmus Jensen, poljska brata Piotr in Przemyslav Pawlicki, Britanec Tom Brennan in Šved Kim Nilsson.

Ivačič je tekmoval v avstrijskem Cmureku. Aktualni državni prvak je tekmovanje, na katerem sta bila v vlogah rezerv Gregor Zorko in Luka Omerzel, začel s tretjim mestom in ničlo v drugem svojem nastopu. Nato je dosegel dve drugi mesti, v zadnjem nastopu pa v cilj pripeljal četrti. Skupno je zbral pet točk in tudi on končal kot 11.

Omerzel in Zorko sta priložnost dobila v 17. vožnji dneva, končala sta jo na tretjem in četrtem mestu. V finalno serijo so se uvrstili Čeha Jan Kvech in Adam Bednar, Poljaka Maciej Janowski in Pavel Przedpelski ter Šved Timo Lahti.

