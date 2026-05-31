Nedelja, 31. 5. 2026, 20.08

Slovenski spidvejisti neuspešni v kvalifikacijah za SP

Anže Grmek | Anže Grmek | Foto AMZS/Goran Krošelj

Foto: AMZS/Goran Krošelj

Slovenski spidvejisti Matic Ivačič, Anže Grmek in Sven Cerjak so bili neuspešni na kvalifikacijskih dirkah za svetovno prvenstvo oziroma serijo grand prix v naslednji sezoni. Ivačič je že sredi tedna nastopil v Nemčiji, Grmek in Cerjak pa konec tedna v Glasgowu in Žarnovici.

Kot prvi je poskušal Ivačič, ki je sredi tedna nastopil v nemškem Abensbergu in bil 11. s petimi točkami. Zmagal je Američan Luke Becker, na dirko challenge pa so se uvrstili še Šved Kim Nilsson, Avstralca Rohan Tungate in Keynan Rew ter Poljak Dominik Kubera.

Konec tedna sta še na dveh podobnih dirkah napredovanje iskala Grmek in Cerjak. Grmek je vozil na ovalu v Žarnovici, po ničlah v prvih dveh vožnjah je v naslednjih treh nekoliko popravil vtis s tremi tretjimi mesti. S skupno tremi točkami je končal na 15. mestu. Zmagal je Britanec Robert Lambert, na dirko challenge pa so se uvrstili še Avstralec Jaimon Lidsey, Latvijec Andrejs Lebedevs, Poljak Kacper Woryna in Danec Michael Jepsen Jensen.

Mladi Cerjak je v Glasgowu prvič v karieri sodeloval na tem tekmovanju. V prvih treh nastopih je ciljno črto prečkal na četrtem mestu, v 13. vožnji presenetil z drugim mestom, končal pa še z enim četrtim. Skupno je na dirki zbral dve točki in končal kot 16. Zmagal je Nemec Kai Huckenbeck, kvalifikacije pa bodo nadaljevali še Avstralec Jack Holder, Britanca Anders Rowe in Chris Harris ter Danec Fredrik Jakobsen.

Skupno je na teh treh kvalifikacijskih dirkah sodelovalo 54 dirkačev, naslednja stopnja bo že dirka grand prix challenge, ki bo letos 25. julija v Terenčanu pri Vidmu. Na tej bodo prva štiri mesta vodila v elitno SP 2027.

Na SP 2027 si bo neposredno nastop zagotovila tudi sedmerica najboljših iz letošnje sezone, preostala mesta pa bodo zapolnili dirkači, ki jih bodo povabili v vodstvu tekmovanja.

