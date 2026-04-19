Avtor:
STA

Nedelja,
19. 4. 2026,
20.37

Spidvej, kvalifikacije za finale EP

Slovenski spidvejisti tretji v Pardubicah

spidvej speedway krsko 2016 | Foto Grega Valančič Sportida

Foto: Grega Valančič Sportida

Slovenska reprezentanca v spidveju je konec tedna nastopila v kvalifikacijah za nastop v finalu evropskega prvenstva, ki bo maja na Poljskem. V Pardubicah je končala na tretjem mestu v skupini A, so sporočili iz krovne zveze AMZS.

V Pardubicah so nastopili Matic Ivačič, Anže Grmek, Luka Omerzel, Gregor Zorko in Sven Cerjak. V skupini A so bile tekmice slovenskih dirkačev reprezentance Ukrajine, Danske in Norveške.

Slovenski vozniki so skupno zbrali 21 točk, kar jim je prineslo končno tretje mesto. Pred Slovenijo sta bili Danska, ki si je privozila 57 točk, in Ukrajina, ki jih je osvojila 34. Od petih slovenskih voznikov je največ točk prispeval Grmek, sedem.

Finale ekipnega evropskega prvenstva bo 9. maja v Rzeszowu na Poljskem. Za naslov evropskega prvaka se bodo pomerile reprezentance Poljske, Danske, Švedske in Latvije.

