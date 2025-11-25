Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je tudi letos motošportnik leta v Sloveniji. Na današnji slavnostni prireditvi krovne zveze AMZS v Ljubljani so poleg glavne nagrade večera podelili še številna priznanja za dosežke v mednarodni in domači konkurenci v sezoni 2025.

Gajser je nagrado prejel enajstič v nizu. Letos si jo je zaslužil za deveto mesto v skupnem seštevku sezone v elitnem razredu MXGP, čeprav je skoraj polovico sezone moral izpustiti zaradi poškodbe.

"Zahvala AMZS za podeljeno, že 11. nagrado za športnika leta. To je res lep dosežek in sem zelo vesel in ponosen. Letošnja sezona se je začela sanjsko, potem tista poškodba, potem sem se skušal vrniti na koncu. Prihajal sem v vedno boljšo formo, potem pa tisti vrhunec sezone na pokalu narodov, ko smo s fanti naredili ta zgodovinski rezultat. A zame je bila sezona zelo težka, že dvakrat mi je prej naslov spolzel iz rok, tokrat pa sem se vračal po težki poškodbi. A so me te težke sezone ogromno naučile, zavedam se, da so vzponi in padci. Gremo naprej," je po prejeti nagradi dejal najboljši motošportnik Slovenije.

AMZS je danes podelila številna priznanja, dobili so jih državni prvaki v panogah cestno-hitrostni motociklizem, karting, spidvej, trial in motokros, razglasila je tudi najboljše voznike posameznih panog, podelila priznanja najboljšim organizatorjem dirk ter priznanja za mednarodne dosežke in posebno priznanje za dolgoletno delo in prispevek motošportu.

"Med najbolj navdušujočimi uspehi tega leta sta peto mesto slovenske motokros reprezentance na pokalu narodov v ZDA in naslov mladinskega svetovnega podprvaka v spidveju, ki ga je osvojil Sven Cerjak. V AMZS cenimo trud klubov, trenerjev, mehanikov, prostovoljcev ter podporo partnerjev, saj lahko le skupaj gradimo slovenski motošport in karting," je na podelitvi dejal predsednik zveze Marko Belšak.

Sven Cerjak Foto: Bor Slana/STA

Posebno priznanje za najboljšega mladega športnika je dobil Sven Cerjak, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu v spidveju SGP3 osvojil drugo mesto.

Najboljši v posameznih panogah so letos Marko Jerman (cestno-hitrostni motociklizem), Nik Brecelj (karting), Gajser (motokros), Cerjak (spidvej) in Lovro Setnikar (trial).

Kristalno čelado za pet osvojenih naslovov državnih prvakov so si privozili spidvejist Anže Grmek, voznik triala Setnikar in kartist Dimitrij Mlakar.

Jan Pancar Foto: Aleš Fevžer

Gajser je v zbirko nagrad danes dodal še letošnje priznanje za mednarodne dosežke, podobna pa so prejeli še motokrosist Jan Pancar za 11. mesto v skupnem seštevku SP v razredu MXGP, Cerjak za drugo mesto na mladinskem SP, Gregor Zorko za šesto mesto na mladinskem SP v SGP3, Jerman za drugo mesto v prvenstvu Alpe Adria, Gal Hauptman za tretje mesto na evropskem prvenstvu v enduru, Kai Zupan Vehabovič za drugo mesto na evropskem prvenstvu minibike ter kartista Timon Grgič za prvo mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu in Nik Trobec za tretje mesto v CEZ srednjeevropski coni v kartingu.

Sašo Kragelj Foto: Aleš Fevžer

Za reprezentančne nastope pa so si priznanja prislužili spidvejista Cerjak in Zorko, ki sta na evropskem prvenstvu parov osvojila skupno četrto mesto, ter motokrosisti Jaka Peklaj, Pancar in Gajser s selektorjem Sašem Kragljem za peto mesto na prestižnem pokalu narodov v Crawfordsvillu v ZDA, kar je doslej najboljša slovenska uvrstitev na tem tekmovanju.

Posebno priznanje za dolgoletno delo pa je prejel Igor Trifoni, ki velja za očeta minimoto dirk v Sloveniji.